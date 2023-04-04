Шойгу заявил об усилении антироссийского курса НАТО

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НАТО усиливает антироссийский курс, который ведёт к эскалации конфликта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Вместе с тем Североатлантический блок усиливает антироссийский курс, который ведёт к эскалации конфликта», — заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

Он отметил, что США и их союзники наращивают военную помощь Украине и в 2023 году намерены поставить Киеву свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса передали киевскому режиму вооружений на €65 млрд.

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