Столтенберг: страны НАТО передали киевскому режиму вооружений на €65 млрд

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса передали киевскому режиму вооружений на €65 млрд.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии заседания глав МИД стран альянса 4—5 апреля.

«Союзники дали €65 млрд военной помощи Украине, и я приветствую, что современные танки и другие бронетранспортёры начали прибывать на Украину», — цитирует его ТАСС.

По его словам, сейчас страны — члены НАТО готовят программу многолетних военных поставок.

Ранее власти Польши заявили, что польская сторона передала киевскому режиму несколько истребителей МиГ-29.