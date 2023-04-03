Столтенберг: страны НАТО передали киевскому режиму вооружений на €65 млрд

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса передали киевскому режиму вооружений на €65 млрд.
Столтенберг: страны НАТО передали киевскому режиму вооружений на €65 млрд
  • AFP

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии заседания глав МИД стран альянса 4—5 апреля.

«Союзники дали €65 млрд военной помощи Украине, и я приветствую, что современные танки и другие бронетранспортёры начали прибывать на Украину», — цитирует его ТАСС.

По его словам, сейчас страны — члены НАТО готовят программу многолетних военных поставок.

Ранее власти Польши заявили, что польская сторона передала киевскому режиму несколько истребителей МиГ-29.

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