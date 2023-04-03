Польша передала Украине несколько МиГ-29

Представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач заявил в эфире радиостанции RMF, что польская сторона передала киевскому режиму несколько истребителей МиГ-29.

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«Насколько я знаю, несколько МиГ-29 уже отправлены», — цитирует его ТАСС. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что киевский режим заказал у польской стороны 100 бронетранспортёров Rosomak.