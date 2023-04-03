Польша передала Украине несколько МиГ-29
Представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач заявил в эфире радиостанции RMF, что польская сторона передала киевскому режиму несколько истребителей МиГ-29.
- Gettyimages.ru
- © Michal Fludra
«Насколько я знаю, несколько МиГ-29 уже отправлены», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что киевский режим заказал у польской стороны 100 бронетранспортёров Rosomak.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: