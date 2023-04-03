Польша передала Украине несколько МиГ-29

Короткая ссылка
Представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач заявил в эфире радиостанции RMF, что польская сторона передала киевскому режиму несколько истребителей МиГ-29.
Польша передала Украине несколько МиГ-29
  • Gettyimages.ru
  • © Michal Fludra

«Насколько я знаю, несколько МиГ-29 уже отправлены», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что киевский режим заказал у польской стороны 100 бронетранспортёров Rosomak.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить