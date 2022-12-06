Часть альянса: что стоит за внесением в парламент Финляндии законопроекта о вступлении в НАТО

Финский кабмин внёс в парламент проект закона о присоединении Финляндии к Североатлантическому альянсу. Как сообщает МИД страны, в документе говорится, что, став членом НАТО, Хельсинки будут участвовать во всех аспектах деятельности блока. Отмечается также, что Финляндия готовится выполнять своё обязательство по коллективной обороне в соответствии с Пятой статьёй Устава НАТО, что включает «использование вооружённой силы». Говорится и о том, что членство в блоке будет иметь для страны определённые последствия в сфере экономики и человеческих ресурсов. По мнению экспертов, эти последствия будут сугубо негативными и приведут не только к экономическим проблемам, но и к потере Финляндией своего суверенитета, а также превращению страны в форпост возможного конфликта с Россией.

Кабинет министров Финляндии внёс в парламент законопроект о вступлении страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщило финское Министерство иностранных дел.

«5 декабря правительство Финляндии внесло в парламент предложение о вступлении в НАТО. По проекту предложения было получено около 1600 мнений», — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

В законопроект были включены дополнения, в частности, касающиеся сотрудничества между кабмином и президентом республики, роли парламента в рассмотрении и принятии решений по вопросам блока и международно-правового статуса Аландских островов (автономия в составе Финляндии, имеют демилитаризованный статус. — RT), уточняется в сообщении.

«Став членом НАТО, Финляндия будет соблюдать Североатлантический договор и участвовать во всех аспектах деятельности НАТО. Финляндия готовится в военном отношении к выполнению своего обязательства по коллективной обороне в соответствии с Пятой статьёй, что включает в себя использование вооружённой силы», — отмечается в сообщении МИД страны.

При этом указывается, что членство Финляндии в альянсе будет иметь определённые последствия «в том, что касается экономики и человеческих ресурсов», которые «будут уточнены», когда страна станет членом альянса.

«Предложение заключает, что Североатлантический договор не стал бы проблемой для суверенитета Финляндии и её участия в международном сотрудничестве и что присоединение Финляндии к этому договору не подразумевало бы в какой-то значительной степени передачи компетенции международной организации. Таким образом, парламент мог бы вынести решение по принятию этого договора простым большинством при голосовании», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

По закону парламент может изучить предложение правительства до его одобрения всеми государствами — членами НАТО, сообщил финский МИД. После обсуждения парламентом предложения кабмина президент республики принимает решение о вступлении финской стороны в НАТО.

«Однако документ о присоединении Финляндии может быть передан на хранение правительству Соединённых Штатов, которое выступает в качестве депозитария, и Финляндия сможет стать членом НАТО только после того, как все государства — члены НАТО ратифицируют протокол о присоединении Финляндии и генеральный секретарь НАТО пригласит Финляндию вступить в альянс», — пояснили в дипломатическом ведомстве.

Канцелярия канцлера юстиции на Сенатской площади, Хельсинки

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«Мы не просим ядерное оружие»

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс весной, а летом в блоке были подписаны протоколы о присоединении. Кроме того, в НАТО сообщили о начале их ратификации во всех государствах альянса. На сегодняшний день лишь Турция и Венгрия не ратифицировали соглашение о членстве Финляндии и Швеции в НАТО. Будапешт уже включил этот вопрос в повестку первой сессии парламента страны в 2023 году.

В сентябре Хельсинки объявили о формировании координационной группы по вопросам членства финской стороны в блоке. Эта структура призвана контролировать подготовку к вступлению государства в альянс. Речь идёт, в частности, о роли новой группы как координатора между министерствами, который обеспечивает обмен информацией среди ветвей власти.

К тому же финская сторона намерена до конца года продолжать «активные тренировки и учения» со странами-партнёрами, в которых будут задействованы сухопутные войска, флот, ВВС и силы спецназначения.

«Некоторые из мероприятий, запланированных на конец года, будут проходить в течение длительного времени», — говорится в пресс-релизе финского правительства.

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В сообщении также указывается, что присоединение Финляндии к НАТО якобы увеличит «стабильность и безопасность» в стране, а также в регионе Балтийского моря и в Северной Европе.

В СМИ после этого стала появляться информация о возможности размещения ядерного оружия на финской территории, однако в Хельсинки заявили, что не стремятся размещать у себя такое вооружение.

«Мы понимаем, что НАТО — альянс, располагающий ядерным оружием, но оно находится под контролем США, которые не стремятся распространять его в других странах... Мы не просим предоставить нам ядерное оружие, и никто нам его не предлагает», — приводит слова министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто ТАСС.

По словам главы МИД страны, сейчас «преждевременно делать выводы о том, как будут развиваться учебные мероприятия финской армии и её участие в международных операциях после вступления страны в НАТО». Однако, по его словам, Финляндия будет активнее участвовать в международных инициативах после присоединения к блоку.

«Предстоит увеличить траты на оборону»

Как отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, внесением в парламент Финляндии законопроекта о вступлении страны в НАТО Хельсинки хочет оказать давление на те страны, которые ещё не ратифицировали документ о присоединении.

«Бюрократический процесс уже запущен, он призван повлиять в первую очередь на Турцию, которая ещё не готова начать процесс ратификации и дать своё финальное согласие», — сказал эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, как заявила доцент кафедры политологии и политической философии Дипломатической академии Лидия Сидорова, законопроект содержит обзор необходимых корректировок национального законодательства с тем, чтобы Финляндия могла «максимально влиться в работу натовских структур».

Сидорова также отметила, что законопроект не предусматривает необходимости запрашивать одобрение Аландской провинциальной ассамблеи для принятия закона.

«То есть у Аландов ни о чём спрашивать не собираются. Аландские острова, согласно международным договорам, имеют статус демилитаризованной зоны. Этот вопрос российский МИД поднимал ещё весной. И он до сих пор остаётся открытым», — констатировала эксперт в комментарии RT.

При этом, по словам Данюка, вхождение в блок будет иметь колоссальные негативные последствия для экономики Финляндии, а также для её людских ресурсов. Кроме того, издержки будут не только экономического характера, но и социального, общественно-политического.

Штаб-квартира НАТО

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«Всё это Финляндии только предстоит пережить. Страна, вступив в НАТО, автоматически становится потенциальным противником России... Исходя из этого, финской стороне предстоит значительно увеличить траты на оборону, а значит, и нагрузку на свою экономику. Кроме того, Хельсинки потребуется провести большую работу с обществом, в котором привыкли воспринимать свою страну как нейтральное государство», — считает аналитик.

По мнению Данюка, в этом контексте для финского МИД важно в законопроекте в первую очередь «обыграть историю» с применением вооружённых сил в рамках Пятой статьи Североатлантического договора.

«Такой акцент в законопроекте и пресс-релизе ведомства был сделан как раз для того, чтобы успокоить финский народ, который неоднозначно относится к вступлению страны в НАТО. В МИД хотят подчеркнуть, что в случае какой-либо сложной военно-политической ситуации пятый пункт Устава блока автоматически будет применяться в отношении Финляндии, которая якобы сразу же получит зонтик безопасности», — отметил эксперт.

Однако тезисы о предоставлении гарантий безопасности не выдерживают никакой критики, считает Данюк.

«На самом деле сложится ситуация, когда Финляндия будет жертвовать своим суверенитетом, экономикой, общественно-политической стабильностью, нейтральным статусом и при этом получит ещё больше проблем. В частности обязательств, которые страна должна исполнять как член НАТО, главное из которых — противодействие России. И ту самую обещанную безопасность ни Финляндия, ни Швеция, которая идёт тем же путём, не получат», — заявил аналитик.

Как отмечает Сидорова, финские левые политики и представители региональных партий не были услышаны Хельсинки, несмотря на то, что говорили здравые мысли о превращении Финляндии в форпост возможного конфликта с Россией после вступления в НАТО.

«Эти политические деятели подчёркивали, что с присоединением к блоку финская сторона ставит себя под удар на всей протяжённости общих границ с РФ. За счёт законопроекта Хельсинки пытаются обосновать необходимость вступления в НАТО и добиться, чтобы протестов против этого решения не было», — заключила эксперт.