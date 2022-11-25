Обещание на следующий год: как Венгрия дала согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Венгрия ратифицирует вступление в НАТО Финляндии и Швеции в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита «вишеградской группы». По его словам, венгерский премьер Виктор Орбан дал ему соответствующие обещания. Венгрия и Турция — последние страны блока, которые до сих пор не ратифицировали соответствующие заявки Стокгольма и Хельсинки. Ранее Орбан заявлял, что ситуация вокруг Украины негативно влияет на отношения внутри «вишеградской четвёрки», куда входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Эксперты отмечают, что каждая из стран этого объединения руководствуется прежде всего собственными интересами, а разногласия Будапешта с остальными государствами лишь усиливаются.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО в начале 2023 года. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий по итогам саммита «вишеградской группы», в которую входят Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.

«Я услышал обещание, что на первом заседании парламента в следующем году эта ратификация состоится. Есть конкретная дата, есть обязательство со стороны Венгрии», — приводит слова Моравецкого ТАСС.

В то же время Виктор Орбан сообщил, что до конца текущего года венгерский парламент не будет заниматься этим вопросом.

«Венгрия поддерживает членство Финляндии и Швеции в НАТО и внесёт этот вопрос в повестку дня первой сессии парламента в следующем году», — цитирует его ТАСС.

Напомним, Финляндия и Швеция, ранее имевшие статус нейтральных стран, выразили желание стать членами блока после начала российской спецоперации на Украине. В мае Стокгольм и Хельсинки подали официальные заявки на вступление в Североатлантический альянс.

По состоянию на сегодняшний день шведскую и финскую заявки не ратифицировали только две страны из 30 членов НАТО — Венгрия и Турция.

Ранее на встрече с премьером Финляндии Санной Марин Моравецкий уже заявлял, что совместно с другими членами «вишеградской группы» — Чехией и Словакией — он будет просить венгерские власти ускорить одобрение заявок от Швеции и Финляндии.

«Крайне важно повысить безопасность восточного фланга НАТО и нашего региона», — считает польский премьер.

Вишеградские противоречия

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий анонсировал, что на саммите «вишеградской четвёрки» он планирует уговорить Виктора Орбана дать окончательное согласие на вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

Это заявление поступило на фоне замечаний венгерского лидера о том, что внутри группы стран наметились противоречия. Так, Орбан ранее усомнился, что саммит «вишеградской группы» вообще состоится.

На пресс-конференции в Будапеште он отметил, что «геополитическое расхождение» во взглядах на ситуацию вокруг Украины привело к «значительным изменениям» в динамике группы.

«Чехи и словаки… выразили неуверенность и озвучили мнения, которые понизили важность «вишеградской группы» применительно к их внешней политике. Сотрудничать с поляками тоже непросто, потому что, хотя между нами всё ещё присутствует взаимопонимание относительно основных задач «вишеградской группы», российско-украинский конфликт изменил и осложнил эти отношения», — сказал Орбан.

Премьер Венгрии Виктор Орбан

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© Markus Schreiber

Напомним, первоначально в состав «вишеградской группы», образованной в 1991 году, входили три государства — Польша, Венгрия и единая на тот момент Чехословакия. Тогда объединение называлось «вишеградский треугольник». Его главной целью было заявлено стремление к интеграции в европейские структуры. Позднее, в 2004 году, уже четыре члена этой организации — Польша, Венгрия, Чехия и Словакия — стали членами Евросоюза.

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При этом в последнее время в группе всё больше обостряются разногласия из-за позиций её участников по поводу ситуации вокруг Украины.

Так, ещё в марте глава Минобороны Чехии Яна Чернохова отменила визит в Венгрию для участия во встрече глав военных ведомств стран группы из-за отказа Будапешта поддержать инициативу других государств ЕС ввести эмбарго на поставки энергоносителей из РФ на фоне украинского конфликта.

«Я всегда поддерживала «вишеградскую группу», и мне очень жаль, что для венгерских политиков сейчас дешёвая российская нефть важнее, чем украинская кровь», — приводит ТАСС слова Черноховой.

Позднее с аналогичной позицией выступил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. После этого СМИ сообщили, что венгерская сторона отменила запланированную встречу глав МО стран группы.

Уже в ноябре был отменён ещё один саммит в рамках группы — теперь на уровне председателей парламентов. Это произошло из-за высказываний спикеров обеих палат законодательного органа Чехии, которые обвинили Будапешт в двусторонних переговорах с РФ по поводу поставок энергоносителей вопреки позиции ЕС, а также назвали Венгрию «троянским конём России».

В ответ пресс-служба Государственного собрания Венгрии интерпретировала такие оценки как «ложные и неуважительные» и отметила, что они ставят под сомнение право правительства страны формировать свою политику, исходя из национальных интересов.

Отложенная ратификация

При этом в самой Венгрии не делали каких-либо заявлений относительно того, что страна якобы не планирует ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Так, в октябре глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что парламент страны решит этот вопрос до конца осенней сессии, которая продлится до середины декабря.

В свою очередь, в ноябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет затягивать с ратификацией заявок от Швеции и Финляндии и может сделать это раньше Турции.

Как предположил в разговоре с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв, официальный Будапешт в конечном итоге вряд ли пойдёт против генеральной линии НАТО по вступлению Стокгольма и Хельсинки в блок, однако у него есть ряд разногласий с союзниками по «вишеградской группе».

«Венгрия никогда не говорила, что будет мешать вступлению Финляндии и Швеции в блок, тем более что у венгров тёплые отношения с финнами. Ратификация их заявок — это технический вопрос. Однако у венгерских властей сейчас не самые лучшие отношения с некоторыми членами НАТО, и в Будапеште таким образом решили потянуть время», — считает Трухачёв.

По его словам, разногласия в группе были и прежде, однако они явно обострились в контексте нынешней ситуации с безопасностью в Восточной Европе.

«Вишеградская группа» всегда была непрочная. Больше всего трений, конечно, возникало между Чехией и Венгрией, позиции которых фактически диаметрально противоположны по целому ряду вопросов, в том числе и по однополым бракам. Кроме того, они совершенно по-разному смотрят на отношения с Россией. Чуть ли не единственное, что их объединяет, — определённое неприятие миграционной позиции ЕС», — говорит Трухачёв.

При этом Чехия отказывается принимать аргументы Венгрии по поводу безальтернативности российских энергоносителей для энергетической безопасности страны.

«Чехия — это страна, где у власти находятся политически мотивированные русофобы, которые готовы даже навредить собственному населению, лишь бы что-то сделать в пику России. У Венгрии иной подход. При этом её шаги продиктованы не какой-то особой любовью к РФ. Дело в том, что власти Украины давно ущемляют права проживающих в стране этнических венгров», — пояснил Трухачёв.

В свою очередь, политолог Юрий Бондаренко в комментарии RT заметил, что Венгрия всё же не спешит следовать курсом, которым идут другие члены Евросоюза и НАТО.

«Будапешт не стремится показывать свою ангажированность. К тому же там понимают, что это ведёт к конфронтации с Россией, а венгры все свои ресурсы получают из РФ. Им это противостояние не нужно. У них нет портов, чтобы заменить поставки по трубопроводам на сжиженный газ», — пояснил Бондаренко.

С его точки зрения, все члены «вишеградской группы» руководствуются прежде всего собственными политическими амбициями, часто противоречащими друг другу. Однако Венгрия не будет намеренно чинить препятствия для расширения альянса за счёт Швеции и Финляндии, считает политолог.

«Они всё равно ратифицируют их заявки. Просто Будапешт выжидает наиболее выгодных для себя условий», — заключил Бондаренко.