«Отказ от суверенитета»: как власти Финляндии оправдывают курс на вступление в НАТО

«Ядерная риторика» Москвы и ситуация с безопасностью в Европе послужили причинами решения Финляндии стать членом НАТО. Об этом заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. По его словам, Хельсинки пришлось задуматься о том, как реагировать на военные угрозы. По мнению экспертов, политика нейтралитета, которой Финляндия придерживалась после Второй мировой войны, приносила стране ощутимые выгоды и позволяла практически не беспокоиться о вопросах безопасности. Однако руководство Финляндии поддалось антироссийской конъюнктуре и теперь пытается найти аргументы, чтобы обосновать интеграцию в альянс, считают аналитики.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна стремится вступить в НАТО якобы из-за ядерной риторики Москвы и «резко изменившейся» ситуации с безопасностью в Европе. Об этом дипломат рассказал в интервью японскому агентству Kyodo в кулуарах встречи министров иностранных дел ОБСЕ в польской Лодзи.

«Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России», — приводит слова Хаависто агентство ТАСС.

По словам главы внешнеполитического ведомства Финляндии, после начала спецоперации на Украине «реалии в области безопасности в Европе изменились». В связи с этим Хельсинки пришлось задуматься, «как реагировать» и «где получить поддержку» в случае угрозы применения Россией ядерного оружия. Итогом таких дискуссий стало решение об интеграции республики в состав Североатлантического альянса.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что опасения, озвученные Хаависто, вызывают лишь недоумение. Эксперт напомнил, что Москва неоднократно давала пояснения по поводу возможности применения ядерного оружия.

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«Россия ясно и твёрдо выразила своё отношение к ядерному оружию: оно может быть применено только в оборонительных целях и победителей в ядерной войне быть не может. Заявление главы МИД Финляндии видится мне надуманным», — сказал Оленченко.

Как полагает эксперт, озабоченность «ядерными угрозами» со стороны РФ вызвана стремлением руководства страны оправдать курс на вхождение в НАТО в глазах общественного мнения.

«Озабоченность Финляндии наличием ядерного арсенала у России «совпала» с её желанием вступить в НАТО. Это звучит как объяснение для финнов, почему Финляндия хочет вступить в альянс. Потому что никаких веских причин для этого нет», — пояснил Оленченко.

«Сдерживающее влияние»

Напомним, 15 мая, перед подачей заявки на вступление в НАТО, финское правительство опубликовало доклад, в котором говорилось о якобы «фундаментальной перемене в среде безопасности и функционирования Финляндии и Европы». По мнению руководства республики, благодаря членству в НАТО Финляндия могла бы стать частью коллективной обороны альянса, и, таким образом, на неё бы распространялись гарантии в области безопасности, закреплённые в Пятой статье Устава НАТО.

Американский воздушный танкер KC-135 Stratotanker и истребители F-18 Hornets ВВС Финляндии

© U.S. Department of Defense

«Сдерживающее влияние (системы. — RT) обороны Финляндии было бы значительно сильнее, чем в настоящий момент. Если Финляндия станет страной — членом НАТО и окажется мишенью для военной силы, она защищала бы себя при поддержке альянса на основе заранее запланированных и отработанных мер», — утверждалось в правительственном документе.

В пояснениях для граждан, которые размещены на сайте военного ведомства Финляндии, утверждается, что вступление республики в альянс якобы повысит стабильность в Балтийском регионе и укрепит безопасность всей Европы.

Официальные заявки на вступление в НАТО Финляндия совместно со Швецией подали 18 мая. На сегодняшний день только Венгрия и Турция не ратифицировали протокол о присоединении Хельсинки и Стокгольма к военному блоку.

Ожидается, что Будапешт ратифицирует этот документ в феврале 2023 года. Анкара, в свою очередь, пообещала снять препятствия к интеграции обоих государств в НАТО после выполнения ими обязательств по борьбе с институциями, которые Турция считает террористическими. Речь идёт о Рабочей партии Курдистана и организации Фетхуллаха Гюлена (FETО).

По прогнозу опрошенных RT экспертов, скорее всего, Финляндия и Швеция станут членами НАТО в течение следующего года.

Власти этих стран официально заявили, что после вступления в альянс не будут давать санкцию на размещение на своей территории ядерного оружия. Однако, как полагает Оленченко, формат будущего взаимодействия Хельсинки и Стокгольма с новыми союзниками будет полностью подчинён интересам Вашингтона.

«Вступление в НАТО автоматически означает отказ от собственного суверенитета в военной политике. В решении всех важнейших вопросов ключевую роль будут играть Соединённые Штаты. Именно они будут формировать новую повестку дня для Финляндии. Это касается размещения баз и различных типов оружия», — сказал Оленченко.

Эксперт обратил внимание на интенсивное военное и военно-техническое сотрудничество между Финляндией и США, которое наблюдается последнее время.

Так, 2 декабря в порт Хельсинки вошёл американский эсминец USS Paul Ignatius. В конце ноября корабль выполнял задачи на многонациональных учениях Freezing Winds 22 в акватории Балтийского моря. Участниками манёвров были и финские военные. Начальник штаба командования ВМС Финляндии Юкка Антеройнен высоко оценил деятельность американских коллег.

Эсминец USS Paul Ignatius в порту Хельсинки

© U.S. Navy

«Такие силы и средства высокого уровня, как USS Paul Ignatius, (американский самолёт. — RT) P-8 Poseidon и всегда отличающийся профессионализмом личный состав Корпуса морской пехоты США станут отличным дополнением для наших операций на море с тем значительным потенциалом, который они обеспечивают», — цитирует пресс-служба 6-го оперативного флота США слова Антеройнена.

Кроме того, Соединённые Штаты превращаются для Финляндии в ключевого партнёра в сфере поставок разнообразного вооружения.

В начале ноября управление Минобороны США по сотрудничеству в области безопасности одобрило продажу Финляндии 150 ракет типа M30 и 250 боеприпасов класса M31 для РСЗО на общую сумму $535 млн.

Как говорится на сайте ведомства, Финляндия собирается использовать это оружие «для пополнения своих национальных запасов, тем самым укрепляя возможности наземной и воздушной обороны на северном фланге Европы».

А в конце ноября и в начале декабря Госдепартамент США одобрил продажу Хельсинки ракет класса «воздух — воздух» и «воздух — земля» на сумму $323 млн и боеприпасов для ПЗРК Stinger на $380 млн.

«Увеличение национальных запасов имеет критически важное значение для обороны Финляндии и её сил сдерживания в связи с ухудшением ситуации в области безопасности в Европе», — заявили в Пентагоне.

«Забыли историю»

До решения вступить в НАТО Финляндия придерживалась политики нейтралитета. В годы холодной войны этот статус был закреплён в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией 1948 года.

После распада Советского Союза Хельсинки взяли курс на сотрудничество с альянсом, но не анонсировал намерений вступить в него. В 1994 году Финляндия стала участником программы альянса «Партнёрство ради мира», а спустя три года вошла в Совет евро-атлантического партнёрства (СЕАП).

Американские военнослужащие на учениях в Финляндии

© U.S. Department of Defense

В 2014 году Финляндия получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями.

В беседе с RT политолог Андрей Суздальцев заявил, что Финляндия совершила огромную историческую ошибку, взяв курс на интеграцию в НАТО. По его словам, последние десятилетия нейтральный статус приносил стране ощутимые выгоды в сфере безопасности и экономики.

«После Второй мировой войны Москва пошла на серьёзные уступки Финляндии, которая была союзником нацистской Германии: мы не стали занимать их территории, а финны придерживались нейтралитета. Москва никогда не угрожала Финляндии. Правящие круги этой страны забыли историю», — сказал Суздальцев.

Как считает эксперт, нейтралитет позволял Финляндии не думать об обеспечении безопасности, а беспрепятственно развивать отношения не только с западными государствами, но и с СССР, а потом и с Россией.

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Как полагает Оленченко, сейчас в угоду антироссийской конъюнктуре Хельсинки «забывают», что кризис безопасности в Европе стал следствием расширения альянса на восток и увеличения его военного присутствия вблизи рубежей РФ.

«В настоящее время в Хельсинки явно путают причинно-следственную связь, рассуждая о том, что якобы спецоперация и политика России привели к деградации европейской безопасности. Действия России стали ответом на приближение НАТО к России, и теперь Финляндия сама становится членом враждебного нашей стране блока», — говорит Оленченко.

По мнению эксперта, после вступления в Североатлантический альянс Финляндия получит лишь новые проблемы в сфере безопасности и экономики.

«Рассуждая о безопасности, руководство Финляндии игнорирует неизбежность повышения военных расходов, появления у себя американских войск и то, что Москва не оставит всё это без реакции. Залог безопасности Европы — это откат НАТО к прежним рубежам, когда Россия и альянс не находились бы в прямом соприкосновении. Но Финляндия сама нарушает этот принцип», — резюмировал Оленченко.