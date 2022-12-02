Премьер-министр Финляндии Марин заявила о полной военной зависимости Европы от США
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Об этом, как пишет РИА Новости, она сказала на пресс-конференции в Институте Лоуи в Австралии.
«И я буду жестоко честна с вами: Европа недостаточно сильна. Мы были бы в беде без Соединённых Штатов», — признала Марин.
Она добавила, что Вашингтон оказал основную военную поддержку Киеву.
Ранее Госдепартамент США согласовал продажу Финляндии ракет для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger на сумму $380 млн.
В ноябре в Пентагоне сообщили, что американская администрация одобрила возможную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS.