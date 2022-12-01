Госдепартамент США согласовал продажу Финляндии ракет Stinger на $380 млн

Госдепартамент США согласовал продажу Финляндии ракет для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger на сумму $380 млн.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности.

Как говорится в сообщении, Хельсинки просил 350 ракет и пять полётных тестов.

В результате Госдеп согласовал передачу портативных ракет FIM-92K Stinger, их тестирование и передачу сопутствующего оборудования.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна не намерена размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО.