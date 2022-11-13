«Большая доля лукавства»: сдержит ли Швеция обещание не размещать ядерное оружие на своей территории

Швеция не будет размещать у себя ядерное оружие после присоединения к НАТО, заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём. По его словам, Стокгольм таким образом последует примеру соседей — членов альянса, Дании и Норвегии, на территории которых нет таких вооружений. Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё выразил схожую позицию, подчеркнув, что после вступления в блок Финляндия не намерена ввозить ЯО на свою территорию. Эксперты отмечают, что текущие заявления со стороны Стокгольма и Хельсинки не гарантируют в дальнейшем неизменной позиции обоих государств по этому вопросу.

Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО. Об этом заявил глава МИД страны Тобиас Билльстрём.

Он отметил, что в этом вопросе королевство последует примеру Дании и Норвегии, которые не стали размещать на своей территории ядерное оружие.

«Это по-прежнему долгосрочная позиция Умеренной коалиционной партии. Мы никогда не намеревались менять условия заявки, поданной предыдущим правительством», — приводит его слова агентство Reuters.

Однако не все считают, что Стокгольму удастся придерживаться заявленного курса. Так, в частности, об этом предупредила шведская газета Proletären.

Издание напоминает, что главнокомандующий Вооружённых сил Швеции Микаэль Бюден ранее заявил, что власти страны должны воздержаться от каких-либо предварительных ограничений в вопросе вступления в НАТО.

При этом Норвегия и Дания, которые ранее также активно противились размещению у себя ядерного оружия и баз альянса, в конечном итоге согласились на строительство американских военных баз, указывает Proletären.

Ранее о нежелании размещать у себя ядерное оружие альянса заявили и в Финляндии. Об этом сообщил президент страны Саули Ниинистё. Выступая на открытии курсов по национальной обороне, он подчеркнул, что после вступления в альянс Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию и нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его финнам. Он добавил, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует её вести.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует менять свои ядерные позиции.

Ядерный альянс

Напомним, что Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после начала спецоперации РФ на Украине и подали соответствующие заявки в мае. Таким образом, Стокгольм и Хельсинки отказались от нейтрального статуса, который они сохраняли на протяжении десятилетий.

Однако против вступления этих государств в альянс сразу выступила Турция, у которой со Стокгольмом и Хельсинки есть ряд политических разногласий. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Швеция и Финляндия пока не выполнили взятые на себя перед Анкарой обязательства, необходимые для вступления в НАТО.

Американская термоядерная бомба B61

© Wikimedia Commons

Стоит отметить, что незадолго до дискуссии о том, будет ли в Финляндии и Швеции размещено ядерное оружие альянса, стало известно, что США планируют ускорить модернизацию своего ЯО, дислоцированного в Европе.

Так, газета Politico сообщила о переносе сроков доставки американских ядерных авиабомб B61-12 в Европу на декабрь этого года.

«Как сообщили американские официальные лица союзникам по НАТО на состоявшейся в октябре в Брюсселе закрытой встрече, доставка модернизированной свободно сбрасываемой авиабомбы B61-12, первоначально запланированная на весну следующего года, переносится на декабрь этого года», — пишет издание со ссылкой на дипломатические источники.

В Пентагоне в ответ на просьбу о комментарии заявили, что обновление арсенала было запланировано заранее и не связано с текущей обстановкой.

Напомним, что в Европе только Франция и Великобритания являются членами «ядерного клуба» и в общей сложности обладают почти 500 ядерными зарядами.

В то же время США хранят значительное количество ядерного оружия на Европейском континенте. Так, на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции размещено в общей сложности около 100 ядерных зарядов.

Напомним, что в октябре в Европе прошли учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» (Steadfast Noon). В них приняли участие воздушные силы 14 стран — членов блока и до 60 самолётов разных типов, включая истребители четвёртого и пятого поколений, самолёты наблюдения и заправщики.

В НАТО, впрочем, назвали эти манёвры обычным ежегодным мероприятием, которое не связано «с какими-либо происходящими в мире событиями».

В нарушение ДНЯО

В России размещение американского ядерного оружия на территории Европы расценивают как нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом, в частности, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

«Согласно положениям ДНЯО (п. 3 ст. IX) статус ядерных держав в качестве единственных легитимных членов «ядерного клуба» признаётся за Россией, США, Великобританией, Францией и Китаем. При этом США через посредничество НАТО на протяжении последних лет цинично и беззастенчиво нарушают положения ДНЯО», — написал Косачёв в своём Telegram-канале.

Пуск баллистической ракеты Minuteman III

AP

© J.T. Armstrong

Приведя в пример переброску в Европу американских ядерных бомб B61-12, Косачёв обратил внимание на то, что «фактически в последнее время натовские перемещения ядерного оружия и его компонентов стали трансконтинентальными, трансграничными».

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Косачёв также напомнил, что это нарушает ст. I ДНЯО, в которой говорится, что обладающие ядерным оружием страны не должны передавать его или контроль над ним кому бы то ни было. В свою очередь, ст. II договора гласит, что безъядерные страны обязуются не принимать от кого-либо ядерное оружие прямо или косвенно, добавил Косачёв.

«О положениях ДНЯО нужно помнить при проведении так называемых совместных ядерных миссий НАТО, которые де-факто нарушают первые две статьи ДНЯО. О положениях ДНЯО нужно помнить Польше, которая просится в кандидаты на размещение ядерного оружия НАТО. О положениях ДНЯО нужно помнить и Украине, которая намерена создать «грязную» ядерную бомбу и применить её. Опасения России абсолютно правомерны. Они основаны на фактах нарушения со стороны США, НАТО и Украины режима нераспространения ядерного оружия», — подчеркнул вице-спикер Совфеда.

Как отметил в беседе с RT член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин, заявления отдельных официальных лиц Швеции и Финляндии об отсутствии планов по размещению на территории этих стран натовского ЯО не гарантируют того, что впоследствии они не пойдут на такой шаг.

«Ранее они не собирались вступать в НАТО. Поэтому текущие заявления — это не гарантия того, что оно не появится там завтра. Уже сейчас на базах в пяти государствах ЕС, не имеющих ядерного потенциала, размещается американское ЯО. Его использование и охрану обеспечивают специалисты формально неядерной страны, что напрямую нарушает ДНЯО», — пояснил эксперт.

Как полагает, со своей стороны, эксперт РИСИ Сергей Ермаков, заверения Стокгольма и Хельсинки направлены на то, чтобы снизить накал вокруг ядерной риторики, звучащей в последнее время.

«Здесь есть очень большая доля лукавства, поскольку военный блок действует системно, и это решение может поменяться на основе требований всех его остальных членов. Тогда хранение ядерного оружия на территории этих стран будет очень эскалационным моментом в отношениях с Россией», — подчеркнул Ермаков в разговоре с RT.

По его словам, в рамках НАТО американская сторона рутинно предоставляет неядерным странам возможность работы с ЯО и необходимыми средствами его доставки.

«От Швеции и Финляндии нужны дополнительные гарантии, чтобы снять напряжённость в вопросе стратегической стабильности. Однако это вопрос ещё и доверия, степень которого сейчас крайне низка. Мы видим, что идут приготовления трансформаций военной инфраструктуры НАТО, которая затачивается против России. Конечно, это будет вызывать у РФ дополнительную озабоченность», — заключил Ермаков.