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Proletären: Швеции не удастся избежать размещения военных баз и ядерного оружия НАТО

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После вступления Швеции в НАТО на территории государства появятся ядерное оружие и военные базы США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на шведскую газету Proletären.

В материале отмечается, что Стокгольм не раз подчеркивал отказ последовать примеру Дании и Норвегии и не будет размещать на территории своей страны базы альянса и ядерное оружие.

Уточняется, что Дания и Норвегия также активно выступали против данных шагов, но в итоге им «пришлось согласиться с американцами» на строительство военных баз.

Ранее глава МИД ФРГ Бербок упрекнула Венгрию за нейтральную позицию по расширению НАТО.

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