Proletären: Швеции не удастся избежать размещения военных баз и ядерного оружия НАТО
В материале отмечается, что Стокгольм не раз подчеркивал отказ последовать примеру Дании и Норвегии и не будет размещать на территории своей страны базы альянса и ядерное оружие.
Уточняется, что Дания и Норвегия также активно выступали против данных шагов, но в итоге им «пришлось согласиться с американцами» на строительство военных баз.
Ранее глава МИД ФРГ Бербок упрекнула Венгрию за нейтральную позицию по расширению НАТО.