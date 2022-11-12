Proletären: Швеции не удастся избежать размещения военных баз и ядерного оружия НАТО

После вступления Швеции в НАТО на территории государства появятся ядерное оружие и военные базы США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на шведскую газету Proletären.

В материале отмечается, что Стокгольм не раз подчеркивал отказ последовать примеру Дании и Норвегии и не будет размещать на территории своей страны базы альянса и ядерное оружие.

Уточняется, что Дания и Норвегия также активно выступали против данных шагов, но в итоге им «пришлось согласиться с американцами» на строительство военных баз.

Ранее глава МИД ФРГ Бербок упрекнула Венгрию за нейтральную позицию по расширению НАТО.