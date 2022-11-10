Глава МИД ФРГ Бербок упрекнула Венгрию за нейтральную позицию по расширению НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок упрекнула Венгрию за нейтральную позицию Будапешта по вопросу вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с главой МИД Швеции Тобиасом Билльстрёмом.

«Что касается вопроса о Венгрии, я хотела бы чётко подчеркнуть, что нет никакой серой зоны», — цитирует её Reuters.

В октябре финский премьер-министр Санна Марин заявила, что обсудила с властями Турции и Венгрии вопрос вступления Финляндии в НАТО и считает, что «проблем с заявкой возникнуть не должно».

Также в прошлом месяце венгерский парламент провёл заседание, на котором был обсуждён вопрос ратификации договора о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.