Глава МИД ФРГ Бербок упрекнула Венгрию за нейтральную позицию по расширению НАТО
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Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с главой МИД Швеции Тобиасом Билльстрёмом.
«Что касается вопроса о Венгрии, я хотела бы чётко подчеркнуть, что нет никакой серой зоны», — цитирует её Reuters.
В октябре финский премьер-министр Санна Марин заявила, что обсудила с властями Турции и Венгрии вопрос вступления Финляндии в НАТО и считает, что «проблем с заявкой возникнуть не должно».
Также в прошлом месяце венгерский парламент провёл заседание, на котором был обсуждён вопрос ратификации договора о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.