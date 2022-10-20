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Парламент Венгрии 24 октября обсудит вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Венгерский парламент на 24 октября запланировал заседание, на котором будет обсуждён вопрос ратификации договора о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
Парламент Венгрии 24 октября обсудит вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Как уточняет РИА Новости, комиссия по иностранным делам парламента Венгрии в ходе заседания рассмотрит вопрос о мерах, необходимых для присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому договору.

Ранее финский премьер-министр Санна Марин заявила, что обсудила с властями Турции и Венгрии вопрос вступления Финляндии в НАТО, и считает, что «проблем с заявкой возникнуть не должно».

В августе глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия не выполняют выдвинутые Анкарой требования, необходимые для вступления этих стран в НАТО.

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