Парламент Венгрии 24 октября обсудит вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО
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- © Olivier Matthys
Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.
Как уточняет РИА Новости, комиссия по иностранным делам парламента Венгрии в ходе заседания рассмотрит вопрос о мерах, необходимых для присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому договору.
Ранее финский премьер-министр Санна Марин заявила, что обсудила с властями Турции и Венгрии вопрос вступления Финляндии в НАТО, и считает, что «проблем с заявкой возникнуть не должно».
В августе глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия не выполняют выдвинутые Анкарой требования, необходимые для вступления этих стран в НАТО.