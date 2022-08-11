Чавушоглу анонсировал встречу с представителями Швеции и Финляндии по НАТО 26 августа

Представители Турции, Швеции и Финляндии планируют провести встречу по вопросу членства в НАТО 26 августа. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара не видит выполнения Финляндией и Швецией обязательств, которые касаются членства этих государств в НАТО.

«Однако мы готовы к проведению переговоров. Первая такая встреча с представителями Швеции и Финляндии планируется на 26 августа», — приводит ТАСС заявление Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Анкара не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.