Чавушоглу анонсировал встречу с представителями Швеции и Финляндии по НАТО 26 августа
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По его словам, Анкара не видит выполнения Финляндией и Швецией обязательств, которые касаются членства этих государств в НАТО.
«Однако мы готовы к проведению переговоров. Первая такая встреча с представителями Швеции и Финляндии планируется на 26 августа», — приводит ТАСС заявление Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Анкара не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.