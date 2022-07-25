Эрдоган напомнил Швеции и Финляндии об их обязательствах перед вступлением в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Анкара не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.

Об этом он сказал в интервью TRT.

«До тех пор пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждёт от нас уступок в этом вопросе», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Он напомнил, что это «не такое простое дело», как кажется, «если они думают, что их сразу возьмут в НАТО».

«Меморандум, подписанный в Мадриде, — это только приглашение, и об этом мы сказали всем нашим коллегам», — добавил глава государства.

28 июня в Анкаре сообщили, что Швеция и Финляндия согласились на полное сотрудничество с Турцией в вопросах борьбы с Рабочей партией Курдистана и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETО).

Президент Турции при этом допустил возможность замораживания процесса вступления стран в НАТО, если они не выполнят ряд турецких условий.