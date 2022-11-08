«Серьёзная угроза для России»: как намерения Киева обладать ядерным оружием стали одной из причин проведения СВО

Недвусмысленные намёки Киева о готовности применить оружие массового поражения против России, а также угрозы возобновления ядерной программы стали одной из причин проведения спецоперации на Украине, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Напомним, в феврале 2022 года, незадолго до начала СВО, Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Киев готов пересмотреть свой отказ от обладания ядерным оружием. Эксперты отмечают, что Россия не могла проигнорировать такие угрозы. При этом на Украине по-прежнему сохраняется потенциал для создания «грязной бомбы», считают аналитики.

Угрозы Киева возобновить ядерную программу стали одной из причин проведения специальной военной операции на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, украинские власти «горько плачут» о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный на территории страны и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал. В публикации на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Медведев подчеркнул, что лидеры Украины всегда говорили об этом как о вынужденном шаге, «хотя содержать свалившееся случайным образом «могущество» у Киева средств не было».

«А ещё о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан. О чём недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО», — написал Медведев.

При этом замглавы Совбеза РФ напомнил, что решение о выводе ядерного арсенала с территории Украины в своё время было принято под жёстким давлением Вашингтона.

На этом фоне Медведев обратил внимание на действия ЮАР, ставшей «первой и, по сути, единственной страной», которая обладала ядерным оружием, потенциалом его производства, комплексом управления, средствами доставки, и приняла «важное политическое решение» добровольно от всего этого отказаться.

«Демократические власти (ЮАР. — RT) заняли ответственную и суверенную позицию по отношению к своему народу, соседним странам и всему мировому сообществу и не жалеют сегодня о сделанном 30 лет назад выборе, гордятся им и своим примером показывают путь для других», — подчеркнул политик.

Безъядерный статус

Напомним, что Украине после распада СССР достался третий в мире по объёму ядерный арсенал, включавший в себя шахтные и мобильные пусковые установки МБР, тактическое ядерное оружие (ЯО), стратегические бомбардировщики и сотни боеголовок различного типа.

Ядерное разоружение страны проводилось на основе как международных договорённостей, так и национального законодательства. 16 июля 1990 года Киев принял декларацию о государственном суверенитете, в которой был провозглашён безъядерный статус. Документ предполагал отказ от приобретения, производства и распространения ЯО.

5 декабря 1994 года в Будапеште главы России, США, Великобритании и Украины подписали меморандум, согласно условиям которого Киев обязался передать все оставшиеся в наследство от СССР ядерные арсеналы российской стороне в обмен на гарантии безопасности от стран-подписантов.

В последние годы украинские официальные лица и политики различного уровня регулярно заявляли, что отказ от ядерного оружия был ошибочным. Так, в 2018 году этот тезис озвучил Александр Турчинов, занимавший на тот момент пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

В 2021 году теперь уже бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал немецким СМИ, что Киеву следует задуматься о возвращении ядерного статуса, если НАТО не предоставит стране членство в альянсе.

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«Либо мы являемся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем сделать Европу сильнее, либо у нас есть только один вариант — вооружиться и, возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как ещё мы можем гарантировать свою защиту?» — отметил он.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля 2022 года в рамках своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности пригрозил пересмотреть отказ страны от ядерного оружия.

Опасные провокации

Тема потенциального обладания Киевом ядерным оружием снова привлекла к себе внимание после обнародования Минобороны РФ информации, что украинская сторона планировала осуществить провокацию с применением так называемой грязной бомбы, или маломощного ядерного боеприпаса. Об этом 24 октября на специальном брифинге сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», — заявил он.

Ядерный взрыв

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«Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал», — сообщил Кириллов.

Обнародованные Минобороны данные говорят о том, что Украина действительно вела работу над созданием собственного ядерного оружия, полагает военный эксперт Алексей Леонков.

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«Заявления Украины о желании стать ядерной державой были небеспочвенны. У Киева были все возможности для создания «грязной бомбы», или тактического ядерного оружия. Единственной проблемой было отсутствие средства доставки данного боеприпаса к цели», — подчеркнул аналитик.

Причём западные кураторы киевского режима из США и Великобритании были осведомлены о планах украинской стороны, считает Леонков.

«Мировое сообщество очень болезненно отреагировало бы на применение ядерного оружия в зоне спецоперации на Украине. Если что-то подобное произошло бы, реакция во всём мире усилиями Запада была бы обращена против России», — добавил он.

Национальная безопасность

Москва не могла игнорировать угрозы со стороны Киева, который начал декларировать намерение получить в своё распоряжение ядерное оружие, отметил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«В последние годы политики разного уровня в Киеве делали заявления, которые в России воспринимали как намерение создать собственную ядерную бомбу. Кроме того, что это стало бы нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, это создало бы серьёзную угрозу для России. Это одна из существенных причин для беспокойства за нашу национальную безопасность», — подчеркнул эксперт.

При этом страны Запада сейчас спекулируют на теме возможного применения на Украине ядерного оружия, чтобы оттолкнуть от России нейтральные страны и её союзников, добавил он.

«Ядерный инцидент на Украине устроил бы Вашингтон, который прилагает усилия для того, чтобы оттолкнуть от России союзников и перетянуть на свою сторону нейтральные и колеблющиеся страны, которые составляют большинство в мире. Кроме того, это позволило бы обвинить РФ в том, что она использует ядерное оружие, нарушая международные обязательства и гарантии в рамках ДНЯО», — отметил политолог.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Михаил Александров отметил, что потенциал создания ядерного оружия на Украине до начала спецоперации был достаточно высок.

«Украина обладала и научными кадрами, и доступом к ядерному материалу. Если бы Киев принял решение о создании ядерного оружия, это был бы вопрос времени. Оставались бы проблемы по средству доставки. Однако со временем могли быть созданы баллистические ракеты средней и малой дальности, что представляло бы прямую угрозу России», — подчеркнул собеседник RT.

Спецоперация РФ смогла предотвратить такой сценарий и подорвать потенциал, необходимый для реализации ядерной программы, считает Александров.