Блинкен обсудил со Столтенбергом поддержку Украины и членство Швеции и Финляндии в НАТО
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«Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили... продолжение помощи Украине, усиление средств сдерживания и обороны альянса, увеличение его устойчивости», — говорится в заявлении Госдепа.
Блинкен и Столтенберг также выразили поддержку процессу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее сообщила о выделении Украине нового транша финансовой помощи на $4,5 млн.
Республиканская партия в палате представителей конгресса США представила законопроект об аудите средств, которые идут на оказание помощи Украине.