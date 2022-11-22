Блинкен обсудил со Столтенбергом поддержку Украины и членство Швеции и Финляндии в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вопросы поддержки Украины и членства Финляндии и Швеции в альянсе.

«Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили... продолжение помощи Украине, усиление средств сдерживания и обороны альянса, увеличение его устойчивости», — говорится в заявлении Госдепа.

Блинкен и Столтенберг также выразили поддержку процессу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее сообщила о выделении Украине нового транша финансовой помощи на $4,5 млн.

Республиканская партия в палате представителей конгресса США представила законопроект об аудите средств, которые идут на оказание помощи Украине.