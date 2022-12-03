«Целенаправленное распространение фейков»: зачем в Киеве заявляют о консенсусе в НАТО по поводу членства Украины в блоке

В НАТО фактически единогласно подтверждают, что Украина войдёт в состав альянса, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. По её словам, эта позиция якобы была подтверждена на саммите в Бухаресте в конце ноября. Однако в самом альянсе заявления Киева о консенсусе по поводу будущего членства пока не подтверждают. Глава НАТО Йенс Столтенберг первоочередной задачей для союзников назвал военную поддержку Украины. По мнению аналитиков, заявления киевских властей о скором вступлении республики в блок не что иное, как информационно-пропагандистский ход, цель которого — успокоить население страны. В реальности же Украина не нужна НАТО как полноправный партнёр, уверены эксперты.

Фактически все страны — члены Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна вступить в НАТО, и это якобы было подтверждено на саммите блока на уровне глав МИД, который прошёл в Бухаресте в конце ноября. С такими тезисами на Киевском форуме по безопасности выступила вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Безусловным позитивом я могу назвать то, что ни одна из стран альянса не ответила Украине «нет». Фактически все 30 стран НАТО сегодня официально — и это уже официальная позиция по результатам встречи в Бухаресте — подтверждают, что Украина будет членом НАТО, что заявка Украины будет официально рассмотрена. Это то, на что мы и не рассчитывали», — сказала она.

По её словам, теперь главной задачей для Киева является реализация этого решения на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года. При этом политик не преминула напомнить, что украинские власти в начале российской спецоперации были разочарованы тем, что НАТО так и не активизировало для их поддержки все доступные механизмы. Однако теперь в Киеве считают, что альтернативы Североатлантическому альянсу в контексте вопросов безопасности не существует, отметила она.

«Поэтому мы приняли это решение — обратиться к союзникам с тем, чтобы они рассмотрели необходимость приглашения Украины в альянс как безальтернативного сценария восстановления стабильности в Европе», — пояснила Стефанишина.

Политик также выступила с утверждением, что просьба о членстве была якобы продиктована не стремлением завершить конфликт, а стратегическими расчётами на будущее.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина

Gettyimages.ru

© Artur Widak/NurPhoto

Мнимый консенсус

Между тем в НАТО заявления представителей Киева о якобы готовности блока в скором времени принять Украину в свои ряды пока не подтверждают. Более того, как отметила 29 ноября глава МИД Словении Таня Файон на полях саммита в Бухаресте, обсуждение её вступления в блок на повестке не стоит.

«Словения придерживается политики открытости для вступления новых членов в НАТО. Но есть вопрос времени — когда и как... Сейчас обсуждение её членства не находится «на столе», мы готовы к обсуждению этого, когда время будет подходящим», — цитирует дипломата РИА Новости.

На сайте НАТО украинская тема также не была обозначена в качестве основной на минувшей встрече. Согласно пресс-релизу по итогам встреч, опубликованному 30 ноября, основное внимание было уделено Китаю и исходящим от него вызовам. Поддержка внеблоковых партнёров также обсуждалась, однако никаких упоминаний о дискуссиях на предмет вступления Украины в НАТО нет.

Генсек альянса Йенс Столтенберг, несмотря на прошлые заявления об открытых дверях НАТО, не уделил особого внимания украинским перспективам в блоке. На брифинге 30 ноября он лишь отметил, что приоритетом для НАТО сегодня является военная и финансовая поддержка Украины для её сохранения в качестве «независимого» государства.

«Если Украина не одержит верх как независимое суверенное государство, тогда вопрос о членстве вообще не будет стоять... Необходимое условие для того, чтобы этот вопрос (о членстве страны в альянсе. — RT) вообще стоял, — это триумф Украины, и в данный момент мы помогаем Украине его достичь», — сказал Столтенберг.

По его словам, блоку и Киеву стоит развивать партнёрство, которое якобы укрепит страну и поможет ей перейти от техники советской эпохи к современным техническим стандартам НАТО.

«Это повысит оперативную совместимость, но ещё это поможет Украине стать ближе к получению членского статуса», — добавил Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Gettyimages.ru

© Gustavo Valiente/Europa Press

Заявления Стефанишиной о «консенсусе» в НАТО по поводу членства Украины ставит под сомнение позицию Венгрии по этому вопросу, отмечают политологи. Будапешт выступает против как включения страны в блок, так и участия её представителей в официальных сессиях НАТО. Причиной тому служит давний конфликт сторон по положению этнических венгров в Закарпатье.

Напомним, что отношения между странами обострились ещё в 2017 году, когда Верховная рада приняла закон об образовании, согласно которому преподавание в стране с 2020 года должно вестись исключительно на украинском языке. В Будапеште считают, что такое постановление нарушает права венгерского меньшинства. На этом фоне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика прекращает поддерживать любые инициативы Украины на международной арене. Такой позиции в Будапеште придерживаются до сих пор, блокируя участие Украины в мероприятиях НАТО.

«Венгерское правительство не согласится на проведение официального заседания комиссии НАТО — Украина, пока не будут восстановлены права венгров Закарпатья», — заявил Сийярто 29 ноября на полях саммита блока.

К тому же, по его мнению, в альянсе есть место только для тех стран, которые укрепляют безопасность союзников по блоку, а не наоборот.

«НАТО вновь подтвердило свою политику открытых дверей, но очевидно то, что присоединиться к военному альянсу любая из стран может только в случае, если (её членство. — RT) не угрожает, а только укрепляет безопасность нынешних участников», — пояснил министр.

В Киеве наличие разногласий с Венгрией признают, считая, впрочем, действия Будапешта неправомерными. Как заявила Ольга Стефанишина на Киевском форуме безопасности, остальные участники блока должны принудить Венгрию изменить свою позицию.

«Если одна страна может заблокировать дискуссию союзников с Украиной, это означает, что на самом деле никакого альянса и никакого единства не существует, это просто формальности», — сказала она.

Венгерские девушки в национальных костюмах

AFP

© Daniel MIHAILESCU

При этом, по её словам, в НАТО якобы намерены использовать в отношении Венгрии инструменты политического давления.

«Если до начала (СВО. — RT) это была дискуссия на уровне того, что «мы не хотим вмешиваться в ваши двусторонние отношения, урегулируйте их, и тогда мы можем разблокировать формат на высшем уровне», то сегодня очевидно, что такая позиция Венгрии не выдерживает никакой критики и она является абсолютно несовместимой с теми вызовами и вопросами, которые необходимо обсудить (внутри НАТО. — RT), — заявила Стефанишина.

В роли тарана

Заявления украинских властей о якобы имеющемся в НАТО консенсусе по вопросу членства республики в блоке говорят лишь о том, что представители киевского режима выдают желаемое за действительное, считают эксперты.

«Это часть информационной войны, для того чтобы поддержать своих и в какой-то степени деморализовать противника. Однако все здравомыслящие люди понимают, что вступление Украины в НАТО на данном этапе невозможно. Она попросту непригодна для членства в альянсе», — заявил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

По его мнению, НАТО интересует лишь потенциал Украины в его противостоянии с Россией, который они могут использовать без предоставления ей членства.

«Конечно, альянс хочет максимально приблизить свои границы к России, получить доступ к Чёрному морю, чтобы контролировать этот регион. Однако для этого совсем необязательно принимать в свои ряды страну, руководство которой непредсказуемо в своих действиях. Достаточно просто иметь беспрепятственный доступ к её территориям», — считает аналитик.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, в свою очередь, назвал заявления Стефанишиной информационно-пропагандистским ходом.

«История о единогласном одобрении участниками НАТО членства Украины в альянсе — это фейк. Потому что если вице-премьер скажет правду о невозможности для страны присоединиться к альянсу, то вся работа её ведомства рассыплется в глазах обывателей как карточный домик и подорвёт доверие к властям. Поэтому это целенаправленное распространение дезинформации для успокоения людей», — сказал он в разговоре с RT.

При этом аналитик полагает, что блокового статуса Украины не допустит Россия, не учитывать мнение которой в НАТО не смогут, несмотря на все заявления об открытых дверях. К тому же, на деле альянсу Киев не так уж и нужен в качестве полноценного партнёра.