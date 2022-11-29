В МИД Словении заявили, что в НАТО не обсуждают членство Украины в альянсе

Украина находится в состоянии конфликта, в связи с чем обсуждение её членства в НАТО лучше перенести на более подходящее время, заявила глава МИД Словении Таня Файон.

«Не ожидаю обсуждения этого сегодня. Словения придерживается политики открытости для вступления новых членов в НАТО. Но есть вопрос времени — когда и как», — цитирует её РИА Новости.

По словам дипломата, так как Украина ещё находится в состоянии конфликта, вопрос о членстве страны пока не находится «на столе».

«Мы готовы к обсуждению этого, когда время будет подходящим», — добавила Файон.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр де Кро 26 ноября подписали в Киеве декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что в НАТО считают, что время членства Украины в альянсе ещё не пришло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса остаются открытыми для Украины.