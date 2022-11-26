Зеленский: Бельгия задекларировала поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо 26 ноября подписали в Киеве декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

«Я благодарю Бельгию и господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию», — приводит РИА Новости слова Зеленского в обращении в его Telegram-канале.

Он отметил, что данный документ подтверждает поддержку Бельгией движения Украины в ЕС и НАТО.

По его словам, на встрече также обсуждался вопрос поставки электрогенераторов для Украины.

Ранее Зеленский сообщил, что Александр де Кроо прибыл в Киев с визитом.