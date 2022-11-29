Bloomberg: в НАТО считают, что время членства Украины в альянсе ещё не пришло

На встрече в Бухаресте 29 ноября главы МИД стран НАТО заявят, что время для членства Украины в альянсе ещё не пришло.

«На встрече в НАТО собираются повторить, что двери альянса остаются открытыми, но... сейчас не время для присоединения Украины», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что члены альянса с осторожностью отнеслись к повторному запросу со стороны Украины, так как обязательства блока по коллективной обороне могут втянуть их в прямой конфликт с Россией.

«Перспектива членства Украины в НАТО неоднократно называлась президентом Владимиром Путиным угрозой для Москвы», — подчеркнули в агентстве.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр де Кро 26 ноября подписали в Киеве декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

Ранее польский посол при альянсе Томаш Шатковский заявил, что многие страны НАТО столкнулись с опустошением складов вооружения и военной техники, которую они передают Украине.

Кулеба в интервью Politico заявил, что некоторые государства отказываются продавать оружие Украине по политическим причинам.