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Кулеба: некоторые страны отказываются продавать оружие Киеву по политическим причинам

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Politico, что некоторые государства отказываются продавать оружие Украине по политическим причинам.

«Нужно признать: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но они не собираются продавать это (оружие. — RT) в достаточном количестве по политическим причинам», — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что Киеву нужно перестать полагаться на «ненадёжных партнеров».

Ранее польский посол при альянсе Томаш Шатковский заявил, что многие страны НАТО уже столкнулись с опустошением складов вооружения и военной техники, которую они передают Украине.

14 ноября швейцарский президент Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария не намерена поставлять оружие на Украину и не собирается прямо или косвенно участвовать в вооружённых конфликтах.

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