Президент Швейцарии заявил, что страна не будет поставлять оружие Киеву

Швейцария не намерена поставлять оружие на Украину и не собирается прямо или косвенно участвовать в вооружённых конфликтах, заявил швейцарский президент Иньяцио Кассис.

«Ни во время Первой мировой войны, ни даже во время Второй мы не экспортировали вооружения. Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни на Украине, ни в России, ни где бы то ещё ни было в мире», — цитирует главу государства РИА Новости.

Отвечая на вопрос, испытывает ли Берн давление со стороны Запада после отказа реэкспортировать вооружения, Кассис заявил, что «давление существует всегда».

В начале ноября стало известно, что Швейцария отказала Германии в реэскпорте на Украину снарядов для установок Gepard.