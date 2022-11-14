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Президент Швейцарии заявил, что страна не будет поставлять оружие Киеву

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Швейцария не намерена поставлять оружие на Украину и не собирается прямо или косвенно участвовать в вооружённых конфликтах, заявил швейцарский президент Иньяцио Кассис.
Президент Швейцарии заявил, что страна не будет поставлять оружие Киеву
  • Gettyimages.ru

«Ни во время Первой мировой войны, ни даже во время Второй мы не экспортировали вооружения. Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни на Украине, ни в России, ни где бы то ещё ни было в мире», — цитирует главу государства РИА Новости.

Отвечая на вопрос, испытывает ли Берн давление со стороны Запада после отказа реэкспортировать вооружения, Кассис заявил, что «давление существует всегда».

В начале ноября стало известно, что Швейцария отказала Германии в реэскпорте на Украину снарядов для установок Gepard.

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