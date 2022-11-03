Швейцария отказала Германии в реэскпорте на Украину снарядов для установок Gepard

Швейцария отклонила запрос Германии о реэскпорте на Украину боеприпасов для зенитных установок Gepard. Об этом свидетельствует заявление Государственного секретариата по экономике (SECO).

В письме от 21 октября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт попросила разрешить реэскпорт более 12 тыс. произведённых в Швейцарии боеприпасов, говорится в сообщении швейцарского ведомства.

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен от имени правительства страны направил Ламбрехт ответ, в котором сообщил, что одобрение передачи военных материалов Украине по-прежнему невозможно.

«Швейцария решительно привержена миру и безопасности, всегда строго соблюдает закон о нейтралитете и придерживается своих гуманитарных традиций», — говорится в заявлении.

Председатель Ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер ранее заявил, что оружие из Германии на Украину передаётся из армейских запасов без возможности восполнения.

Вместе с этим новый посол Украины в Германии Алексей Макеев подверг критике объёмы помощи, которые Берлин выделяет Киеву.