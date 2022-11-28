Польский посол: военные склады стран НАТО пустеют из-за поставок для ВСУ

Многие страны НАТО уже столкнулись с опустошением складов вооружения и военной техники, которую они передают Украине, сообщил польский посол при альянсе Томаш Шатковский в эфире радио RMF FM.

Так он ответил на вопрос, почему страны НАТО в последнее время не так активно вооружают украинскую армию, как прежде.

Как пишет РИА Новости, Шатковский отметил, что с одной стороны Западу приходится иметь дело с усталостью общественного мнения, которое было решающим фактором во многих странах, если речь идёт о политике по поддержке Украины.

«Второе — это также опустошение складов военной техники, вооружения. И много стран уже с этим столкнулись — поддерживать минимальные (боевые. — RT) возможности или будем дальше поддерживать Украину», — сказал он.

Вместе с этим генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг считает нужным продолжать помощь Украине, напомнил посол.

По его оценкам, генсек «идёт довольно далеко в своих декларациях или призывах».

Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу ранее в статье для 19FortyFive выразил мнение, что украинские военные столкнулись с «логистическим кошмаром» из-за интенсивной траты снарядов и многообразия артиллерийских систем.