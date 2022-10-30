Офицер НАТО Атламазоглу сообщил о наступившем «логистическом кошмаре» для ВСУ
- AFP
По его словам, ВСУ расходуют до 6 тыс. боеприпасов ежедневно и уже истощили собственные склады.
Атламазоглу отметил, что арсенал украинской армии состоит из «мешанины различных орудий».
«Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар», — заключил он.
Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, командир одного из подразделений Вооружённых сил Украины заявил, что зимой украинские войска столкнутся с проблемой с маскировкой.