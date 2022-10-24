WSJ: зимой украинские войска столкнутся с проблемой с маскировкой
- AFP
«Прятаться будет гораздо труднее», — заявил он.
По его словам, из-за снега российским беспилотникам будет проще обнаружить позиции артиллерии ВСУ, а также точные маршруты передвижений украинских войск и нанести по ним удары.
Перевод статьи приводит РИА Новости.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об укреплении линии обороны военными, вооружением и техникой.
По его словам, передовая начинает готовиться к зиме, фронт стабилизировался.