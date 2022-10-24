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WSJ: зимой украинские войска столкнутся с проблемой с маскировкой

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Командир одного из подразделений Вооружённых сил Украины заявил, что зимой украинские войска столкнутся с проблемой с маскировкой. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
WSJ: зимой украинские войска столкнутся с проблемой с маскировкой
  • AFP

«Прятаться будет гораздо труднее», — заявил он.

По его словам, из-за снега российским беспилотникам будет проще обнаружить позиции артиллерии ВСУ, а также точные маршруты передвижений украинских войск и нанести по ним удары.

Перевод статьи приводит РИА Новости.

Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об укреплении линии обороны военными, вооружением и техникой.

По его словам, передовая начинает готовиться к зиме, фронт стабилизировался.

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