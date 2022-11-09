Столтенберг: саммит НАТО пройдёт 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе
- AP
«Я рад сообщить, что следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года», — цитирует его ТАСС.
Столтенберг рассказал, что в ходе саммита лидеры стран НАТО рассмотрят значительное увеличение расходов на оборону и продолжение оказания помощи Украине.
Ранее Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на условиях России.
Украинский президент Владимир Зеленский назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.