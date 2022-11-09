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Столтенберг: саммит НАТО пройдёт 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе

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Саммит Североатлантического альянса пройдёт 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе. Об этом сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: саммит НАТО пройдёт 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе
  • AP

«Я рад сообщить, что следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг рассказал, что в ходе саммита лидеры стран НАТО рассмотрят значительное увеличение расходов на оборону и продолжение оказания помощи Украине.

Ранее Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на условиях России.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.

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