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Столтенберг признал, что НАТО не хочет прекращения огня на Украине на условиях России

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на условиях России.
Столтенберг признал, что НАТО не хочет прекращения огня на Украине на условиях России
  • AP

«Если Украина пойдёт на исполнение российских требований и примет тот факт, что Россия вторглась, захватила территории, — есть риск продолжения нападений», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг пояснил, что исполнение требований России будет «опасностью» для всех, так как это свидетельствовало бы о том, что «использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами».

При этом генсек альянса подчеркнул, что Североатлантический блок хочет прекращения боевых действий и не является стороной украинского конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский после того, как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил об отсутствии у Москвы предварительных условий для проведения переговоров с Киевом.

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