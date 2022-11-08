Столтенберг признал, что НАТО не хочет прекращения огня на Украине на условиях России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на условиях России.

«Если Украина пойдёт на исполнение российских требований и примет тот факт, что Россия вторглась, захватила территории, — есть риск продолжения нападений», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг пояснил, что исполнение требований России будет «опасностью» для всех, так как это свидетельствовало бы о том, что «использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами».

При этом генсек альянса подчеркнул, что Североатлантический блок хочет прекращения боевых действий и не является стороной украинского конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский после того, как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил об отсутствии у Москвы предварительных условий для проведения переговоров с Киевом.