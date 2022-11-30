Столтенберг: перед Украиной стоит задача сохранить государственность, а не вступить в НАТО

Главная задача для Украины сейчас состоит в том, чтобы сохраниться как независимое государство, а не вступить в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Самая срочная задача сейчас — сделать всё, чтобы Украина победила как демократическая суверенная страна в Европе. Если Украина не победит как суверенная страна, то вопрос членства не будет на столе совсем», — цитирует его ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кро 26 ноября подписали в Киеве декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

При этом глава МИД Словении Таня Файон отметила, что Украина находится в состоянии конфликта, в связи с чем обсуждение её членства в НАТО лучше перенести на более подходящее время.