В Финляндии назвали «ядерные угрозы России» основной причиной стремления в НАТО

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Главная причина желания войти в состав НАТО заключается в ядерных угрозах со стороны России, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России», — сказал он в интервью Kyodo.

По словам финского дипломата, с началом спецоперации на Украине ситуация с безопасностью в Европе изменилась, и стране пришлось задуматься о том, как реагировать и где получить поддержку в случае угрозы применения ядерного и химического оружия.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Венгрия намерена ратифицировать соглашение о членстве Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе в начале февраля 2023 года.

По словам Хаависто, ему об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия с уважением относится к суверенитету Венгрии в вопросах внутренней и внешней политики.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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