Ответная реакция: какие меры вынуждена будет принять РФ после вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Принятие Финляндии и Швеции в НАТО необходимо рассматривать как наиболее актуальный вызов безопасности России в Арктике, который требует принятия комплекса адекватных ответных мер. В частности, это вынудит Москву нарастить войсковую группировку на северном направлении. Такие тезисы содержатся в материале, опубликованном в журнале «Военная мысль» Минобороны РФ. Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс приведёт к увеличению границы с входящими в НАТО странами более чем на 1 тыс. км, поэтому Москва примет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей, подчёркивают эксперты.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО вынудит Россию нарастить группировку войск на этом направлении, а также принять ряд конкретных мер, включая планирование высокоточных ракетных ударов по объектам на их территории. Об этом говорится в материале «Современные вызовы военной безопасности Российской Федерации в Арктике», опубликованном в журнале Минобороны для высшего и старшего командного состава ВС РФ «Военная мысль».

«С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, а также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции», — отмечается в статье.

По словам авторов материала, несмотря на то что планируемое вступление Стокгольма и Хельсинки в альянс по сути представляет собой лишь юридическое оформление давно сложившихся отношений, его нужно рассматривать как наиболее актуальный вызов России, который требует принятия адекватных мер.

«Это обусловлено тем, что протяжённость государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами — членами блока НАТО увеличится более чем на 1 тыс. км, а на территории этих стран, по аналогии с Норвегией, могут быть размещены на временной или постоянной основе формирования ОВС (Объединённых вооружённых сил. — RT) НАТО и развёрнута система заблаговременного складирования вооружения и военной техники, материальных средств», — подчёркивается в материале.

Кроме того, отмечает издание, возможное размещение в Финляндии оперативно-тактических ракетных систем создаст угрозу для объектов оборонно-промышленного комплекса в Архангельской области и для транспортной инфраструктуры региона.

САУ 2С1 «Гвоздика» на учениях по тактической боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области

РИА Новости

© Павел Львов

Нерешённый вопрос

Финляндия и Швеция, до недавнего времени имевшие статус нейтральных стран, после начала российской спецоперации на Украине заявили о намерении присоединиться к НАТО. В альянсе приветствовали намерение Стокгольма и Хельсинки, добавив, что блок усилит своё присутствие в этих странах ещё до их официального принятия в свои ряды. Об этом 15 мая 2022 года заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Очевидно, что членство Финляндии и Швеции имеет для НАТО значение. Мы рассмотрим пути обеспечения гарантий безопасности, включая наращивание присутствия НАТО в Балтийском регионе, на территориях Финляндии и Швеции, а также вокруг них, и, конечно, в тесной консультации с Финляндией и Швецией и с их согласия», — сказал Столтенберг.

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5 июля постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции, что положило начало процессу ратификации вступления стран в альянс. Для завершения процедуры протокол должны утвердить все 30 государств, входящих в блок. На сегодняшний день только Венгрия и Турция не подписали соответствующие документы. Премьер-министр Венгрии пообещал ратифицировать соглашение в начале 2023 года. В свою очередь, Анкара ждёт от стран-кандидатов выполнения взятых на себя обязательств для вступления в НАТО.

Напомним, Турция изначально была против вхождения Финляндии и Швеции в Североатлантический блок из-за ряда политических разногласий с этими странами. Анкара требовала от их властей согласиться с рядом своих условий, в первую очередь в вопросе борьбы с курдскими организациями.

В начале ноября Йенс Столтенберг заявил, что Стокгольм и Хельсинки якобы выполнили условия турецкой стороны, однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу позднее опроверг его слова, сказав, что «обе страны предприняли определённые шаги», но о полном выполнении ими взятых на себя обязательствах пока говорить не приходится.

Вынужденные меры

В Москве неоднократно констатировали, что Россия не представляет угрозы для Финляндии или Швеции. Тем не менее, по словам президента Владимира Путина, несмотря на отсутствие проблем с этими странами, в Стокгольме и Хельсинки должны понимать неизбежность зеркального ответа со стороны РФ на возможные военные угрозы с их стороны. Об этом он заявил в июне, отвечая на вопросы журналистов по окончании рабочего визита в Туркменистан.

«Хочется им (вступить в НАТО. — RT) — пожалуйста. Только они должны ясно и чётко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», — сказал Путин.

Самоходные гаубицы 2С1 на учениях в Мурманской области

РИА Новости

© Павел Львов

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что вступление Финляндии и Швеции в альянс поставит под вопрос дальнейший безъядерный статус Балтийского региона.

«В случае такого расширения НАТО протяжённость его сухопутных границ с Россией вырастет более чем вдвое. Нам эти рубежи придётся укреплять. Безъядерный статус Балтики уйдёт в прошлое, будет серьёзно наращиваться группировка сухопутных сил и военно-морского флота на северных направлениях. Никто от этого не в восторге. И граждане двух стран — кандидатов в НАТО — тоже», — сказал Медведев в интервью газете «Аргументы и Факты».

Вопрос безопасности

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков в беседе с RT отметил, что грядущее расширение НАТО, безусловно, угрожает безопасности России. «РФ сможет обезопасить себя на северо-западном направлении. Преждевременно говорить, какие конкретно меры будут приняты, так как это вопрос к военным планировщикам. Однако в целом продолжение курса НАТО на расширение подрывает европейскую безопасность и может привести к конфронтации», — констатировал аналитик.

По его мнению, блок будет постепенно наращивать своё военное присутствие на северном направлении, по мере того как Стокгольм и Хельсинки будут интегрироваться в структуру альянса. При этом процесс усиления присутствия НАТО в Прибалтике и Северной Европе уже идёт, добавил Ермаков.

«Страны НАТО на фоне подачи заявок на вступление дали Стокгольму и Хельсинки гарантии безопасности и заявили об усилении своих военных контингентов в Прибалтике. Увеличение военного потенциала блока в этом регионе даст ещё больше поводов для конфронтации. В этом контексте также стоит помнить и о ядерных стратегических миссиях НАТО, которые охватывают и Скандинавский полуостров, что несёт прямую угрозу РФ. А поскольку угрозы нашей безопасности серьёзно возрастают, Минобороны и военно-политическое руководство страны вынуждены планировать адекватный набор мер, сил и средств для того, чтобы отразить эту угрозу», — пояснил собеседник RT.

Военнослужащие ВС РФ в Мурманской области

РИА Новости

© Павел Львов

НАТО вряд ли станет сразу же использовать территорию Финляндии и Швеции для размещения ядерного оружия, однако их военная инфраструктура может быть быстро приспособлена для этого, считает Ермаков.

«Руководство этих государств должно понимать, что это вовлечёт их в серьёзное противостояние и конфликт с Россией. Есть очень много моментов, связанных с инфраструктурой, с размещением систем предупреждения, повышением разведывательных возможностей, использованием аэродромов, организацией системы тылового снабжения — всё это может использоваться в том числе и для ядерных сил альянса», — отметил эксперт.

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В свою очередь, военный обозреватель Александр Хроленко в комментарии RT заявил, что Россия ответит на усиление присутствия НАТО у своих северо-западных границ, однако не будет преждевременно раскрывать свои планы.

«В своём журнале МО РФ пишет очевидные вещи о том, что будет увеличена группировка, появятся ракеты, нацеленные на новых членов альянса. Однако более конкретные меры и военное планирование находятся в компетенции Генштаба. Но в том, что Россией будут приняты все необходимые меры, сомнений быть не может. Во всех сферах боевого применения: на море, суше, в воздухе, космосе — всё будет нацелено на ликвидацию потенциальной военной угрозы», — подчеркнул эксперт.

При этом у России есть очевидные преимущества, о которых стоит помнить на фоне роста присутствия НАТО в Скандинавии, добавил Хроленко.

«Достаточно посмотреть на географическую карту, сравнить объём природных и человеческих ресурсов, а также наличие ядерного и гиперзвукового оружия. Тут даже сравнивать нечего. Теперь, когда они будут подходить к границам России в составе враждебного блока, эта угроза будет встречена и остановлена», — заключил эксперт.