«Военная мысль»: расширение НАТО потребует наращивания войск России на северном направлении

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В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия должна нарастить военное присутствие на северном направлении. Об этом сообщили в журнале «Военная мысль», который выпускает российское Минобороны.
«Военная мысль»: расширение НАТО потребует наращивания войск России на северном направлении
  • Legion-Media

Отмечается, что после планируемого расширения НАТО общая граница альянса с Россией увеличится более чем на 1000 км. Кроме того, на территории Финляндии могут быть размещены оперативно-тактические ракетные комплексы.

«С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации», — говорится в материале.

В статье утверждается, что Россия должна заранее распланировать ракетные удары высокоточным оружием по объектам на территориях Финляндии и Швеции.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет ударом для общеевропейской безопасности.

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