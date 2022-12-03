«Военная мысль»: расширение НАТО потребует наращивания войск России на северном направлении

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия должна нарастить военное присутствие на северном направлении. Об этом сообщили в журнале «Военная мысль», который выпускает российское Минобороны.

Отмечается, что после планируемого расширения НАТО общая граница альянса с Россией увеличится более чем на 1000 км. Кроме того, на территории Финляндии могут быть размещены оперативно-тактические ракетные комплексы.

«С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации», — говорится в материале.

В статье утверждается, что Россия должна заранее распланировать ракетные удары высокоточным оружием по объектам на территориях Финляндии и Швеции.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет ударом для общеевропейской безопасности.