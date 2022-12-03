«Военная мысль»: расширение НАТО потребует наращивания войск России на северном направлении
- Legion-Media
Отмечается, что после планируемого расширения НАТО общая граница альянса с Россией увеличится более чем на 1000 км. Кроме того, на территории Финляндии могут быть размещены оперативно-тактические ракетные комплексы.
«С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации», — говорится в материале.
В статье утверждается, что Россия должна заранее распланировать ракетные удары высокоточным оружием по объектам на территориях Финляндии и Швеции.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет ударом для общеевропейской безопасности.