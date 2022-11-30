Грушко: членство Швеции и Финляндии в НАТО станет ударом для безопасности Европы
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«Надо исходить из того, что и Швеция, и Финляндия станут членами НАТО. Это станет очередным ударом не только по общеевропейской безопасности, но и затронет региональную безопасность на Севере самым негативным образом», — сказал он ТАСС.
Грушко напомнил, что позиция России по этому вопросу хорошо известна: Москва будет соизмерять свои возможные действия по обеспечению обороны и безопасности с происходящими событиями.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Венгрия намерена ратифицировать соглашение о членстве Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе в начале февраля 2023 года.
По словам Хаависто, ему об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия с уважением относится к суверенитету Венгрии в вопросах внутренней и внешней политики.