Грушко: членство Швеции и Финляндии в НАТО станет ударом для безопасности Европы

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет ударом для общеевропейской безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Надо исходить из того, что и Швеция, и Финляндия станут членами НАТО. Это станет очередным ударом не только по общеевропейской безопасности, но и затронет региональную безопасность на Севере самым негативным образом», — сказал он ТАСС.

Грушко напомнил, что позиция России по этому вопросу хорошо известна: Москва будет соизмерять свои возможные действия по обеспечению обороны и безопасности с происходящими событиями.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Венгрия намерена ратифицировать соглашение о членстве Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе в начале февраля 2023 года.

По словам Хаависто, ему об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия с уважением относится к суверенитету Венгрии в вопросах внутренней и внешней политики.