Чавушоглу: Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов для членства в НАТО

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Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в НАТО.
Чавушоглу: Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов для членства в НАТО
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Об этом он сказал после встречи министров иностранных дел государств НАТО в Бухаресте.

По его словам, ситуация была обсуждена с коллегами. В ходе встречи турецкая сторона выразила свои ожидания касательно экстрадиции террористов, отметив, что пока нет желаемых результатов.

«Ожидаем более конкретных действий в этом вопросе», — цитирует ТАСС главу турецкого МИД.

8 ноября Чавушоглу отметил, что Швеция и Финляндия пока не выполнили взятые на себя обязательства для вступления в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО зависят от выполнения этими странами требований Анкары.

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