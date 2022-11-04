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Эрдоган: сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО зависят от выполнения условий Анкары

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО зависят от выполнения этими странами требований Анкары.
Эрдоган: сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО зависят от выполнения условий Анкары
  • РИА Новости

Соответствующее заявление Эрдоган сделал в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщило Anadolu.

По его словам, скорость процесса заключения меморандума между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом будет зависеть от шагов, которые предпримут Швеция и Финляндия.

В начале октября Эрдоган заявил, что Анкара намерена придерживаться своей принципиальной позиции по вопросу присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу, пока не будут выполнены все обещания, данные турецким властям.

В сентябре посол Соединённых Штатов в Хельсинки Дуглас Хики выразил мнение, что Финляндию и Швецию могут принять в Североатлантический альянс до конца 2022 года.

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