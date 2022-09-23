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Посол США Хики заявил, что Финляндию и Швецию могут принять в НАТО до конца 2022 года

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Посол Соединённых Штатов в Хельсинки Дуглас Хики выразил мнение, что Финляндию и Швецию могут принять в Североатлантический альянс до конца текущего года.

Об этом информирует газета Politico.

Отмечается, что вступление Финляндии и Швеции в альянс до сих пор не ратифицировали Словакия, Венгрия и Турция.

По информации издания, американский посол настроен оптимистично по поводу того, что до конца года среди членов НАТО будут Финляндия и Швеция. 

«Разговоры, которые он провёл со своим венгерским коллегой в Хельсинки, привели его к мысли, что вскоре будет положительное голосование, как заявил он группе (репортёров и экспертов. — RT), предупредив, что ситуация может измениться», — говорится в материале.

По мнению Хики, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдогана «не захочет оставаться в одиночестве» в вопросе присоединения двух стран к НАТО, поэтому быстро примет решение по этому вопросу.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности в том, что Швеция и Финляндия вскоре смогут войти в состав альянса.

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