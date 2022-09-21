Столтенберг выразил уверенность в членстве Швеции и Финляндии в НАТО в ближайшем будущем
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«Я уверен, что Финляндия и Швеция станут полными членами альянса в ближайшем будущем», — цитирует Столтенберга Bloomberg.
Генсек НАТО также отметил, что Швеция и Финляндия пришли к договорённости с Анкарой, поэтому «препятствий для вступления в альянс возникнуть не должно».
6 сентября МИД России заявил, что ответ Москвы на членство Швеции и Финляндии в НАТО зависит от размещения военных баз.