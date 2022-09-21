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Столтенберг выразил уверенность в членстве Швеции и Финляндии в НАТО в ближайшем будущем

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности в том, что Швеция и Финляндия вскоре смогут войти в состав альянса.
Столтенберг выразил уверенность в членстве Швеции и Финляндии в НАТО в ближайшем будущем
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Я уверен, что Финляндия и Швеция станут полными членами альянса в ближайшем будущем», — цитирует Столтенберга Bloomberg.

Генсек НАТО также отметил, что Швеция и Финляндия пришли к договорённости с Анкарой, поэтому «препятствий для вступления в альянс возникнуть не должно».

6 сентября МИД России заявил, что ответ Москвы на членство Швеции и Финляндии в НАТО зависит от размещения военных баз.

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