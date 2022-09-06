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МИД: ответ Москвы на членство Швеции и Финляндии в НАТО зависит от размещения военных баз

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Ответ России на угрозы от членства Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от размещения там иностранных военных баз и вооружений, заявил директор второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев.
МИД: ответ Москвы на членство Швеции и Финляндии в НАТО зависит от размещения военных баз
  • AP
  • © Olivier Matthys

Он отметил, что ратификация заявок пока не завершена, а потому не до конца понятен формат их интеграции в альянс — главным образом, в отношении размещения на финской и шведской территориях иностранных военных баз, военной инфраструктуры и ударных систем вооружений.

«От этого фактора будет зависеть и степень угроз для России в результате очередной волны расширения НАТО, и собственно меры реагирования с нашей стороны», — сказал Беляев РИА Новости.

Лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию к вступлению в военное объединение.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к альянсу укрепит позиции на Крайнем Севере.

Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что расширение НАТО в случае вступления в альянс Финляндии и Швеции будет ухудшать военную обстановку в регионе Балтийского моря.

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