«Им выгоден тлеющий конфликт»: почему на Западе откладывают вопрос передачи Украине ЗРК Patriot

Для западных стран «пришло время» принять решение о поставке Киеву ЗРК Patriot, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, переговоры об этом идут уже давно, а предоставление Украине систем Patriot позволило бы ей пройти зимний период с наименьшими потерями. Между тем ни в США, ни в НАТО не спешат поставлять Украине запрашиваемые средства ПВО. Эксперты считают, что причина заключается в необходимости отправки вместе с Patriot натовского персонала, который будет обслуживать ЗРК и обучать работе на них ВСУ. Однако это может создать прецедент прямого участия военных специалистов альянса в боевых действиях, чего в НАТО совсем не желают, уверены аналитики.

Западные союзники Киева должны принять решение по поставке Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил в интервью телеканалу CNN глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, время для этого пришло, так как соответствующие переговоры ведутся уже давно.

«Мы начали разговор о ЗРК Patriot в самом начале конфликта, точнее, даже до него. Но теперь пришло время принимать решения, — сказал он. — Вопрос в том, какой ценой удастся пережить эту зиму. И наличие ЗРК Patriot и других продвинутых комплексов ПВО, их поставка на Украину в течение не месяцев, а нескольких недель значительно снизят эту цену».

Кулеба добавил, что тему с Patriot он поднимал в разговорах и с американскими, и с немецкими коллегами, так как в Киеве расценивают получение этих ЗРК как серьёзное подспорье в оборонительных действиях.

Уклончивые обещания

Между тем страны НАТО во главе с США не спешат удовлетворять требования Киева по предоставлению ВСУ систем Patriot. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, выступившего на брифинге 29 ноября, тема с поставками этих систем находится в стадии обсуждения союзниками.

В свою очередь, в Пентагоне в тот же день высказались более однозначно, заявив, что речи о поставках этих ЗРК со стороны США сейчас не идёт.

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«Что касается передачи какой-либо батареи ЗРК Patriot со стороны США, на данный момент у нас нет планов о поставке Украине батарей ЗРК Patriot. Но, опять же, мы будем продолжать эти обсуждения», — подчеркнул на брифинге пресс-секретарь американского Минобороны генерал Пэт Райдер.

Позицию Вашингтона он объяснил сложностью в техническом обслуживании запрашиваемых Киевом систем.

«С этой техникой связан довольно значительный объём задач по техническому обслуживанию и поддержанию работоспособности, а также подготовке (операторов. — RT). Ни один из этих комплексов не работает по принципу «включил и пользуйся». Нельзя просто выйти на поле боя и начать их использовать», — сказал Райдер.

Отказывается передавать Украине Patriot и Германия, с которой украинские власти также ведут переговоры на этот счёт. В частности, Берлин отверг инициативу Варшавы отправить республике те комплексы, которые ФРГ предложила Польше после инцидента с украинской ракетой в Пшеводуве.

«Patriot являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО и предназначены для территории НАТО. И если они будут применяться за пределами территории альянса, это должно быть заранее обсуждено с НАТО и союзниками», — заявила на пресс-конференции 24 ноября глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт

Gettyimages.ru

© Paulius Peleckis

Как пояснил позднее представитель оборонного ведомства ФРГ Арне Коллац, немецкие комплексы Patriot должны оставаться в системе ПВО НАТО ещё и потому, что нужны Германии для выполнения своих обязательств перед союзниками по блоку.

«У нас также есть обязательство перед нашими партнёрами предоставить эти ресурсы на следующий год в состав сил быстрого реагирования, например... Именно поэтому существует сильная заинтересованность в сохранении этих комплексов Patriot в системе НАТО», — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь, Йенс Столтенберг 1 декабря отметил, что необходимо разделять вопросы передачи систем Patriot Германией Польше и укрепления украинской противовоздушной обороны.

«Считаю важным понимать, что дело не только в поставке новых комплексов, а во многом ещё и в том, чтобы гарантировать работоспособность тех комплексов, которые уже поставлены», — отметил генсек НАТО.

Примечательно, что Варшава, предложившая Киеву немецкие Patriot, собственные аналогичные системы, заказанные у США ещё в 2018 году, передавать ему отказалась.

«Системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые поступают нам», — цитирует ТАСС премьер-министра Матеуша Моравецкого, выступившего на пресс-конференции 29 ноября.

По словам премьер-министра, именно польское, а не немецкое небо сейчас находится под угрозой.

Системы Patriot, принадлежащие США, в Польше

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© Sean Gallup

Целей не изменят

Между тем в Кремле ранее подчеркнули, что передача американских передовых средств ПВО Украине не изменит целей России в проведении специальной военной операции.

«Это (передача Вашингтоном средств ПВО. — RT) сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — заявил журналистам 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале 29 ноября предупредил, что в случае поставки комплексов Patriot Украине они станут законной целью для российской армии.

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Олега Неменского, очередные требования Киева по предоставлению передового западного оружия связаны со стремлением сохранить Украину в союзнической повестке.

«В Киеве выпрашивают оружие, исходя из принципа «хочешь добиться возможного, требуй невозможного». И отчасти эта стратегия оправдывается. Ведь сначала Запад не собирался оказывать Украине столь массированную военную помощь, а теперь вынужден закрывать глаза на то, как его арсеналы пустеют», — сказал аналитик в беседе с RT.

Член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин также считает, что Киев использует все доступные способы для напоминания о себе союзникам.

«Создавая шумиху вокруг Patriot в медийном пространстве, украинские власти тем самым привлекают к себе внимание. Ведь на сегодняшний день уже стало заметно, что и США, и европейские государства начали менять свою риторику с агрессивной на более умеренную в отношении России и не так рьяно выполняют обещания по поддержке Украины», — отметил эксперт в разговоре с RT.

К тому же, если оценить все поставленные Украине иностранные вооружения, можно обнаружить, что в большинстве своём они являются «ординарными», а зачастую и устаревшими по западным меркам, заявил Олег Неменский.

«Западу выгоден тлеющий конфликт. Поэтому Украине не дадут такого оружия, которое смогло бы переломить ход конфликта в пользу Киева. Запад заинтересован в его продолжении», — подчеркнул аналитик.

Украинский военный со шведско-британской ПТУР NLAW

AP

© Pavlo Palamarchuk

При этом Андрей Кошкин считает, что США и НАТО стараются избежать отправки ЗРК Patriot Украине ещё и в силу того, что не считают этот шаг целесообразным с финансовой точки зрения.

«Patriot не только уступает российским ЗРК С-400 по эффективности, но и превосходит их в стоимости чуть ли не в два с половиной раза. К тому же это довольно сложная система, обслуживать которую не научишь за пару дней. Вместе с ней придётся отправлять в страну и натовских спецов, а это может создать прецедент прямого участия военных альянса в боевых действиях. В НАТО этого совсем не хотят. Кроме того, подобные комплексы, как правило, производятся под заказ и так просто со склада их не поднимешь. К примеру, Польша только сейчас получит свои Patriot, которые заказала ещё четыре года назад», — пояснил эксперт.

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В этом свете сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что, если всё же будет принято решение о поставке Украине систем Patriot, это станет сигналом, что Запад готов идти на обострение конфликта.

«Ведь сейчас эти системы стоят на вооружении таких американских союзников, как Япония, Южная Корея, Германия, Израиль, Испания, Греция. Просто так взять и передать эти комплексы нельзя — нужно согласие страны-владельца. Понятно, что Киев хочет, чтобы Вашингтон полностью был интегрирован в поставки своего вооружения на Украину, чтобы ввязался в конфликт по полной программе. Однако США и другие западные страны не желают становиться непосредственной стороной конфликта», — рассказал аналитик в комментарии RT.

К тому же на Западе уже не так доверяют Украине в плане передачи вооружений, поскольку видят, как оно утекает на чёрный рынок, заметил Блохин.

«Украина превратилась в хаб, через который проходит всё западное вооружение, всплывая потом в даркнете. Поэтому в НАТО в том числе перестраховываются, затягивая вопрос с Patriot, чтобы позднее не обнаружить их в какой-нибудь восточной или африканской стране», — резюмировал эксперт.