Столтенберг заявил, что в НАТО обсуждается передача украинской армии систем ПВО Patriot

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Страны НАТО ведут дискуссию о передаче украинской армии систем ПВО Patriot, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил, что в НАТО обсуждается передача украинской армии систем ПВО Patriot
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Наши дискуссии касаются предоставления новых систем, например Patriot, и сейчас об этом идёт дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина будет требовать от Запада поставок трансформаторов и американских систем ПВО Patriot, потому что «время разговоров прошло», а украинцы «мёрзнут».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава не отдаст Украине свои комплексы Patriot.

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