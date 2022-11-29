Кулеба заявил, что Киев будет требовать от Запада передачи систем Patriot и трансформаторы

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Украина будет требовать от Запада поставок трансформаторов и американских систем ПВО Patriot, потому что «время разговоров прошло», а украинцы «мёрзнут», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил, что Киев будет требовать от Запада передачи систем Patriot и трансформаторы
  • globallookpress.com
  • © Lev Radin/Keystone Press Agency

Об этом он заявил, рассказывая о своём предстоящем участии во встречах глав МИД НАТО в Бухаресте и ОБСЕ в Лодзи.

«На заседаниях в Бухаресте и Лодзи у меня будут два ключевых месседжа — «Патриоты» и трансформаторы», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

По словам украинского министра, для Киева важно восстановить энергетические мощности страны и обеспечить их защиту от ударов.

«Это возможно достичь путём укрепления противовоздушной и противоракетной обороны нашей страны», — сказал Кулеба.

Он попросил страны Запада увеличивать мощности для производства оружия, чтобы ВСУ получили достаточно средств контрбатарейной борьбы.

Кулеба также заявил, что украинская система ПВО должна быть интегрирована с системой ПВО НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава не отдаст Украине свои зенитные ракетные комплексы Patriot.

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