Кулеба заявил, что Киев будет требовать от Запада передачи систем Patriot и трансформаторы
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Об этом он заявил, рассказывая о своём предстоящем участии во встречах глав МИД НАТО в Бухаресте и ОБСЕ в Лодзи.
«На заседаниях в Бухаресте и Лодзи у меня будут два ключевых месседжа — «Патриоты» и трансформаторы», — сказал он, его слова приводит ТАСС.
По словам украинского министра, для Киева важно восстановить энергетические мощности страны и обеспечить их защиту от ударов.
«Это возможно достичь путём укрепления противовоздушной и противоракетной обороны нашей страны», — сказал Кулеба.
Он попросил страны Запада увеличивать мощности для производства оружия, чтобы ВСУ получили достаточно средств контрбатарейной борьбы.
Кулеба также заявил, что украинская система ПВО должна быть интегрирована с системой ПВО НАТО.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава не отдаст Украине свои зенитные ракетные комплексы Patriot.