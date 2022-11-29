Медведев: Patriot вместе с персоналом НАТО при поставке на Украину станут целью ВС России
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооружённых сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», — написал он в Telegram.
Как ранее сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса ведут дискуссию о передаче украинской армии систем ПВО Patriot. По его словам, урон от ракетных ударов по Украине колоссальный.
23 ноября армия России нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.
В результате удара была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.