Медведев: Patriot вместе с персоналом НАТО при поставке на Украину станут целью ВС России

Короткая ссылка
Если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России, сообщил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: Patriot вместе с персоналом НАТО при поставке на Украину станут целью ВС России
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооружённых сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», — написал он в Telegram.

Как ранее сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса ведут дискуссию о передаче украинской армии систем ПВО Patriot. По его словам, урон от ракетных ударов по Украине колоссальный.

23 ноября армия России нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

В результате удара была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить