Медведев: Patriot вместе с персоналом НАТО при поставке на Украину станут целью ВС России

Если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России, сообщил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооружённых сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», — написал он в Telegram.

Как ранее сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса ведут дискуссию о передаче украинской армии систем ПВО Patriot. По его словам, урон от ракетных ударов по Украине колоссальный.

23 ноября армия России нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

В результате удара была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.