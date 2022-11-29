Столтенберг заявил о колоссальном уроне Украине от ракетных ударов

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Урон от ракетных ударов по Украине колоссальный, НАТО намерено мобилизовать дополнительную помощь Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил о колоссальном уроне Украине от ракетных ударов
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Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны осознать, что атаки по украинской инфраструктуре имеют колоссальный эффект», — заявил Столтенберг.

По его словам, несмотря на работу системы ПВО Украины, «эти удары наносят значительный ущерб».

Армия России 23 ноября нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники, сообщили в Минобороны.

Компания «Укрэнерго» назвала ситуацию в сфере энергетики в ряде украинских областей близкой к катастрофической.

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