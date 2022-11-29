Столтенберг заявил о колоссальном уроне Украине от ракетных ударов

Урон от ракетных ударов по Украине колоссальный, НАТО намерено мобилизовать дополнительную помощь Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны осознать, что атаки по украинской инфраструктуре имеют колоссальный эффект», — заявил Столтенберг.

По его словам, несмотря на работу системы ПВО Украины, «эти удары наносят значительный ущерб».

Армия России 23 ноября нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники, сообщили в Минобороны.

Компания «Укрэнерго» назвала ситуацию в сфере энергетики в ряде украинских областей близкой к катастрофической.