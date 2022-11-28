«Укрэнерго» назвала ситуацию в ряде украинских областей близкой к катастрофической
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на основанный на материалах «Укрэнерго» документ, попавший в распоряжение властей ЛНР.
В документе говорится, что Минобороны Украины поступили соответствующие аналитические материалы от «Укрэнерго».
Также в нём отмечается, что энергомощности ряда украинских регионов выведены из строя более чем на 60%.
Ранее депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия посоветовал жителям страны организовать запасы воды и еды на случай новых отключений энергетических объектов.
По его словам, предстоящая неделя может быть трудной, в связи с чем возможны новые повреждения объектов энергетики.