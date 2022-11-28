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«Укрэнерго» назвала ситуацию в ряде украинских областей близкой к катастрофической

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Компания «Укрэнерго» назвала ситуацию в сфере энергетики в ряде украинских областей близкой к катастрофической.
«Укрэнерго» назвала ситуацию в ряде украинских областей близкой к катастрофической
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на основанный на материалах «Укрэнерго» документ, попавший в распоряжение властей ЛНР. 

В документе говорится, что Минобороны Украины поступили соответствующие аналитические материалы от «Укрэнерго».

Также в нём отмечается, что энергомощности ряда украинских регионов выведены из строя более чем на 60%. 

Ранее депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия посоветовал жителям страны организовать запасы воды и еды на случай новых отключений энергетических объектов.

По его словам, предстоящая неделя может быть трудной, в связи с чем возможны новые повреждения объектов энергетики.

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