«Укрэнерго» назвала ситуацию в ряде украинских областей близкой к катастрофической

Компания «Укрэнерго» назвала ситуацию в сфере энергетики в ряде украинских областей близкой к катастрофической.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на основанный на материалах «Укрэнерго» документ, попавший в распоряжение властей ЛНР.

В документе говорится, что Минобороны Украины поступили соответствующие аналитические материалы от «Укрэнерго».

Также в нём отмечается, что энергомощности ряда украинских регионов выведены из строя более чем на 60%.

Ранее депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия посоветовал жителям страны организовать запасы воды и еды на случай новых отключений энергетических объектов.

По его словам, предстоящая неделя может быть трудной, в связи с чем возможны новые повреждения объектов энергетики.