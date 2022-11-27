Депутат Рады Арахамия призвал украинцев запастись едой на случай отключения энергообъектов

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия посоветовал жителям страны организовать запасы воды и еды на случай новых отключений энергетических объектов.

Он отметил, что предстоящая неделя может быть трудной, в связи с чем возможны новые повреждения объектов энергетики.

«Отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать... Призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны», — написал Арахамия в своём Telegram-канале.

Ранее украинский депутат заявил, что 20% «пунктов несокрушимости», расположенных в Киеве, закрыты. Арахамия пообещал решить возникшие проблемы на пунктах «в течение двух-трёх дней».

До этого Зеленский заявил о развёртывании более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» в стране на случай блэкаута.