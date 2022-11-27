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Депутат Рады Арахамия заявил, что 20% «пунктов несокрушимости» в Киеве закрыты

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Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия заявил, что 20% «пунктов несокрушимости», расположенных в Киеве, закрыты. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».

По его словам, во всех точках проведут проверки после жалоб жителей Киева.

«Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городской власти Киева. Но мне стыдно, потому что в 20% эти «пункты несокрушимости» вообще закрыты», — сказал Арахамия.

Депутат пообещал решить возникшие проблемы на пунктах «в течение двух-трёх дней».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «пункты несокрушимости» в некоторых украинских городах организованы некачественно.

До этого Зеленский заявил о развёртывании более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» в стране на случай блэкаута.

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