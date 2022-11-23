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Зеленский заявил о развёртывании более 4 тысяч «пунктов несокрушимости» на случай блэкаута

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил о развёртывании более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» в стране на случай блэкаута.
Зеленский заявил о развёртывании более 4 тысяч «пунктов несокрушимости» на случай блэкаута
  • AP
  • © Andrea Comas

Об этом Зеленский проинформировал в своём Telegram-канале.

Он заявил, что такие пункты будут работать круглосуточно при административных зданиях. В них есть вода, свет, мобильная связь и интернет. 

По его словам, новый проект получил название «Пункты несокрушимости». 

Также он сказал, что подготовлено более 4 тыс. подобных пунктов.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о разработке на Украине плана на случай полного отключения подачи электричества.

Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что энергетической системе на всей территории Украины понадобится от трёх до десяти дней на восстановление в случае полного блэкаута.

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