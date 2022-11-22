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Глава «Укрэнерго» Кудрицкий заявил о разработке на Украине плана на случай блэкаута

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Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о разработке на Украине плана на случай полного отключения подачи электричества.
Глава «Укрэнерго» Кудрицкий заявил о разработке на Украине плана на случай блэкаута
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Ram

Заявление Кудрицкого приводит РИА Новости.

По его словам, в «Укрэнерго» и других украинских энергетических компаниях готовились к худшим сценариям и провели «тренинги и подготовительные мероприятия».

Кудрицкий заявил, что это делалось для того, чтобы, когда блэкаут произойдёт, «все прекрасно знали, кто что делает» и каким образом можно быстро восстанавливать работу энергосистемы.

Ранее замруководителя офиса украинского президента Кирилл Тимошенко заявил, что жителям Украины не стоит покидать страну из-за рисков тотального отключения электричества.

Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что энергетической системе на всей территории Украины понадобится от трёх до десяти дней на восстановление в случае полного блэкаута.

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