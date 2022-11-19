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На Украине высказались касательно сроков восстановления энергосистемы в случае блэкаута

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Энергетической системе на всей территории Украины понадобится от трёх до десяти дней на восстановление в случае принятия решения о полном блэкауте. Об этом заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.

По словам Харченко, которые приводит РИА Новости, три дня на восстановление энергосистемы необходимы в случае позитивного сценария, от семи до десяти дней — при негативном развитии событий.

Ранее стало известно, что власти Киева готовятся в том числе к полному отключению электроэнергии.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

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