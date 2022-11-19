На Украине высказались касательно сроков восстановления энергосистемы в случае блэкаута
По словам Харченко, которые приводит РИА Новости, три дня на восстановление энергосистемы необходимы в случае позитивного сценария, от семи до десяти дней — при негативном развитии событий.
Ранее стало известно, что власти Киева готовятся в том числе к полному отключению электроэнергии.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.