На Украине высказались касательно сроков восстановления энергосистемы в случае блэкаута

Энергетической системе на всей территории Украины понадобится от трёх до десяти дней на восстановление в случае принятия решения о полном блэкауте. Об этом заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.

По словам Харченко, которые приводит РИА Новости, три дня на восстановление энергосистемы необходимы в случае позитивного сценария, от семи до десяти дней — при негативном развитии событий.

Ранее стало известно, что власти Киева готовятся в том числе к полному отключению электроэнергии.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.