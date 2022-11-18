В Киеве заявили о подготовке к полному отключению электроэнергии
- РИА Новости
«Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению», — цитирует его РИА Новости.
По словам Поворозника, представителям администрации города удалось перейти на веерные отключения и уйти от аварийных ситуаций, однако в связи с похолоданием уровень потребления электроэнергии будет расти, и система может не справиться с нагрузкой.
В Киеве в четверг, 17 ноября, были зафиксированы рекордные экстренные отключения электроэнергии.