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В Киеве заявили о подготовке к полному отключению электроэнергии

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Власти Киева готовятся к полному отключению электроэнергии, заявил замглавы городской администрации Николай Поворозник в эфире телеканала «Киев».
В Киеве заявили о подготовке к полному отключению электроэнергии
  • РИА Новости

«Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению», — цитирует его РИА Новости.

По словам Поворозника, представителям администрации города удалось перейти на веерные отключения и уйти от аварийных ситуаций, однако в связи с похолоданием уровень потребления электроэнергии будет расти, и система может не справиться с нагрузкой.

В Киеве в четверг, 17 ноября, были зафиксированы рекордные экстренные отключения электроэнергии. 

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