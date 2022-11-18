В Киеве заявили о подготовке к полному отключению электроэнергии

Власти Киева готовятся к полному отключению электроэнергии, заявил замглавы городской администрации Николай Поворозник в эфире телеканала «Киев».

«Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению», — цитирует его РИА Новости.

По словам Поворозника, представителям администрации города удалось перейти на веерные отключения и уйти от аварийных ситуаций, однако в связи с похолоданием уровень потребления электроэнергии будет расти, и система может не справиться с нагрузкой.

В Киеве в четверг, 17 ноября, были зафиксированы рекордные экстренные отключения электроэнергии.